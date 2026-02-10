Στο Αεροδικείο ο σμήναρχος που κατασκόπευε για την Κίνα - Οι μεταμφιέσεις και ο «Στίβεν»

Ο 54χρονος αναμένεται να επαναλάβει όσα είπε και στην προανάκριση
Στο Αεροδικείο Αθηνών έφτασε και απολογείται αυτή την ώρα (10/2) ο σμήναρχος που συνελήφθη με την κατηγορία ότι λειτουργούσε ως κατάσκοπος και διέρρεε σημαντικές πληροφορίες στην Κίνα έναντι αμοιβής.
O 54χρονος αναμένεται να επαναλάβει όσα είπε και στην προανάκριση, όταν και αποδέχθηκε την ενοχή του για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και κατονόμασε τον σύνδεσμό του.
Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι έχει αναγνωρίσει ήδη το παράνομο των πράξεων του κατά τον αιφνιδιασμό στο γραφείο του και το ξεκλείδωμα των αρχείων από το παράνομο κινητό που έστελνε απόρρητα στοιχεία στο Πεκίνο.
Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», αν και οι επιτελείς της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για ένα επιχειρησιακό ψευδώνυμο.
Η συνεργασία τους, η οποία περιλάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και το Πεκίνο, καθώς και συνεχείς κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά.
Αρχικά, οι πληροφορίες που διοχέτευε ο αξιωματικός αφορούσαν γεωπολιτικές μελέτες με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και, αφού κερδήθηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο κατηγορούμενος άρχισε να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.
Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι που διέθετε ο σμήναρχος στο κρυφό κινητό του το ποσό των 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ το τρίμηνο. Προκειμένου να μην κινήσει υποψίες, ο 54χρονος αξιωματικός ομολόγησε πως πήγαινε μεταμφιεσμένος σε ΑΤΜ τραπεζών και έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 με 300 ευρώ, ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα της κατασκοπευτικής του δραστηριότητας.
Στο «μικροσκόπιο» της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Η έρευνα της ΕΥΠ, του ΓΕΕΘΑ και ειδικών στο ηλεκτρονικό έγκλημα συνεχίζεται, ενώ συδράμει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των κατασχεθέντων, στα οποία περιλαμβάνονται:
Το παράνομο κινητό τηλέφωνο με το κρυφό λογισμικό.
Ένας φορητός υπολογιστής (laptop).
Πλήθος από μονάδες αποθήκευσης (USB sticks).
Οι ειδικοί αναλυτές προσπαθούν να ανακτήσουν δεδομένα που θα ρίξουν φως στο εύρος των πληροφοριών που διέρρευσαν, αλλά και στο ακριβές δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ του σμηνάρχου και του «Στίβεν».
«Χτενίζουν» τα ψηφιακά αρχεία
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο σμήναρχος είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητο υλικό, το οποίο περιλάμβανε επιχειρησιακά σχέδια, σχέδια αντίδρασης, στόχους και διασπορά δυνάμεων. Παράλληλα, φέρεται να γνώριζε κρίσιμα δεδομένα που αφορούσαν τεχνικά χαρακτηριστικά και οπλικά συστήματα, ηλεκτρονικό πόλεμο, αποθέματα, ανάλυση απειλών, καθώς και πληροφορίες σχετικές με στρατηγικές συνεργασίες και το ΝΑΤΟ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στην πρόσβασή του σε στοιχεία αεροφωτογράφισης, συλλογής σημάτων (Signals Intelligence), κρυπτογραφημένων επικοινωνιών και κοινών επιχειρησιακών σχεδίων, δεδομένα που θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητα για την εθνική ασφάλεια.
Την ίδια ώρα, η ΕΥΠ και η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών «χτενίζουν» όλα τα ψηφιακά αρχεία και τις επαφές του 54χρονου αξιωματικού, προσπαθώντας να βρουν την άκρη του νήματος. Κεντρικός στόχος των ερευνών είναι ο εντοπισμός του προσώπου ή των προσώπων που τον στρατολόγησαν, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένη δράση.
Μέχρι στιγμής, έχει διαπιστωθεί ότι ο σμήναρχος προσεγγίστηκε αρχικά από Κινέζο υπήκοο, ο οποίος του παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας τεχνολογίας. Οι πρώτες επαφές φαίνεται πως είχαν ανώδυνο χαρακτήρα, με γενικόλογες συζητήσεις για γεωστρατηγικά ζητήματα και τεχνικές συμβουλές. Σταδιακά, όμως, όταν χτίστηκε η απαραίτητη εμπιστοσύνη, ο αξιωματικός προσκλήθηκε στην Κίνα, όπου - σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών - ολοκληρώθηκε η στρατολόγησή του.
Συνάδελφοι που υπηρέτησαν μαζί του δηλώνουν σοκαρισμένοι. Μαρτυρία στο MEGA περιγράφει έναν αξιωματικό «τυπικό, μεθοδικό και σχεδόν αόρατο», ο οποίος δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα για υποψίες. «Ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς ότι θα ήταν μπλεγμένος σε μια τέτοια ιστορία. Έχουμε πέσει όλοι από τα σύννεφα», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Η μεταφορά των απόρρητων εγγράφων στο Πεκίνο φέρεται να γινόταν μέσω ειδικού κρυπτογραφημένου λογισμικού που του παρείχαν οι κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Σε αντάλλαγμα, ο σμήναρχος λάμβανε αμοιβές, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής περίπου 60.000 ευρώ, καθώς και κρυπτονομίσματα. Όσο αυξανόταν η σημασία των πληροφοριών που παρέδιδε, τα ποσά φέρονται να έφταναν τις 15.000 έως 20.000 ευρώ τον μήνα.
Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξε ένα δεύτερο, «κρυφό» κινητό τηλέφωνο, στο οποίο είχε εγκατασταθεί το επίμαχο λογισμικό και το οποίο τελικά «μίλησε» στις Αρχές.
