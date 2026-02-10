Ρουμανία: Ξεκληρίστηκε οικογένεια στον «δρόμο του θανάτου» που σκοτώθηκαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Μία ακόμη θανατηφόρα σύγκρουση καταγράφηκε στον αυτοκινητόδρομο DN 6 στη Ρουμανία, τον δρόμο όπου τον προηγούμενο μήνα είχαν χάσει τη ζωή τους φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.

Αυτή τη φορά, το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε μια ολόκληρη οικογένεια, όταν φορτηγό όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε σφοδρά με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας πατέρας και τα δύο ανήλικα παιδιά του.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο πατέρας και τα δύο παιδιά του, ηλικίας 13 και 16 ετών.

Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης, o οδηγός ενός φορτηγού μπήκε στην αντίθετη κατεύθυνση και χτύπησε το όχημα.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν νεκροί τρεις επιβαίνοντες (ο 58χρονος οδηγός και δύο παιδιά 16 και 13 ετών), ενώ ο οδηγός του φορτηγού έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από πλήρωμα της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Ο δρόμος που έγινε το τροχαίο χθες χαρακτηρίζεται από τους Ρουμάνους ως καρμανιόλα ή αλλιώς ο «δρόμος του θανάτου». Ο Drumul Național 6 (DN6) είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία.

Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Αλεξάνδρεια, Καρακάλ, Κραϊόβα, Ντρομπέτα-Τουρνου Σεβερίν, Καρανσέμπες, Λουγκόι και Τιμισοάρα. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη μαύρη φήμη του «drumul morții» (δρόμος του θανάτου) στη Ρουμανία.