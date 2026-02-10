Πάτρα: Ποια λουλούδια είναι στην κορυφή για τον Άγιο Βαλεντίνο- «Μεγάλη αύξηση της κίνησης» λέει ο πρόεδρος των Ανθοπωλών

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα ανθοπωλεία της Πάτρας ενόψει του Αγίου Βαλεντίνου, με τη ζήτηση για λουλούδια να καταγράφει σημαντική άνοδο.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος των Ανθοπωλών Πάτρας, Νίκος Ανδρικόπουλος, «ο αριθμός των λουλουδιών που διακινούνται αυτές τις ημέρες είναι άπιαστος, μιλάμε για πάρα πολλά, έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό». Σύμφωνα με τον ίδιο, «τα κόκκινα τριαντάφυλλα παραμένουν στην κορυφή», χωρίς ωστόσο «να σημαίνει ότι δεν έχουν πέραση και όλα τα υπόλοιπα λουλούδια».

Ο κ. Ανδρικόπουλος επισημαίνει ότι «υπάρχουν και ειδικές συνθέσεις, όπως λουλούδια σε σχήμα καρδιάς, τουλίπες, αλλά γενικότερα όλα τα λουλούδια έχουν ζήτηση». Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, «το κόκκινο τριαντάφυλλο είναι η κορυφή και σχεδόν πάντα υπάρχει έστω και ένα σε κάθε μπουκέτο».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «φέτος παρατηρείται μεγάλη αύξηση της κίνησης, η οποία ξεκίνησε από νωρίς», προσθέτοντας ότι «περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση τις επόμενες ημέρες». Όπως εκτιμά, «το peak, όπως είναι φυσικό, θα είναι την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου».

Κλείνοντας, σημειώνει ότι «η ανταπόκριση του κόσμου είναι ιδιαίτερα θετική», εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς τις ημέρες της κορύφωσης.