#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

"Φυσικά" εμπόδια στην όδευση για άτομα με προβλήματα όρασης, στα πεζοδρόμια της ΝΕΟ Κορίνθου Πατρών - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Κλαδιά δέντρων και χόρτα έχουν βγει στο πεζοδρόμιο

Κλαδιά δέντρων και χόρτα έχουν βγει στο πεζοδρόμιο της ΝΕΟ Κορίνθου Πατρών και προκαλούν όχληση στους περαστικούς.

Ειδικά για εκείνους που θα χρειαστούν την όδευση για άτομα με προβλήματα όρασης, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Τα κλαδιά των δέντρων και η βλάστηση που έχει αναπτυχθεί περνά πάνω από το πεζοδρόμιο - ειδικά στο ρεύμα κίνησης από Ρίο προς Πάτρα - με αποτέλεσμα να το καθιστά μη χρηστικό για ΑμεΑ.

Η παρέμβαση που απαιτείται δεν είναι χρονοβόρα, ούτε κοστοβόρα, καθώς εργασία λίγων ωρών μπορεί να καταστήσει ξανά το πεζοδρόμιο της ΝΕΟ προσβάσιμο για όλους.

Ειδήσεις
Κοινωνία
