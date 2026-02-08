e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 13 Φεβρουαρίου

Κατά την περίοδο από 9 έως 13 Φεβρουαρίου, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους
Κατά την περίοδο 9 Φεβρουαρίου έως και 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 70.500.000 ευρώ σε 93.900 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ( ΔΥΠΑ).
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
Από τις 9 Φεβρουαρίου έως τις 13 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
• 4.000.000 ευρώ σε 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
• 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Γιώργος Δάσιος: Το αδιάβλητο των εξετάσεων θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού
ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ και κλήσεις: Πώς απατεώνες στέλνουν συνέχεια SMS, δείτε τα πιο συχνά μηνύματα και τι πρέπει να κάνετε
Εργάτες γης μέσω νέας πλατφόρμας – 5.000 εποχικοί εργαζόμενοι στη συμφωνία με Αίγυπτο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr