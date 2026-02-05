Ρεκόρ παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας – Τι έδειξαν οι σαρωτικοί έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας

Υψηλή παραμένει η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας με ένα στα τρία πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας να αφορά την αδήλωτη απασχόληση και την έλλειψη ψηφιακής κάρτας εργασίας παρότι έχει επεκταθεί στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 82.412 έλεγχοι ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τους Επιθεωρητές έφτασαν στα 53,5 εκατ. ευρώ για 17.556 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σε σχέση με το 2024 οι έλεγχοι ήταν αυξημένοι κατά 4% και τα πρόστιμα κατά 7,2%.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα αποτελέσματα στον τομέα των εργασιακών σχέσεων, όπου διενεργήθηκαν 46.664 έλεγχοι. Σε αυτό το πεδίο διαπιστώθηκαν 12.588 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 44.188.490 ευρώ, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών προστίμων.

Η πρώτη κατηγορία παραβατικότητας με βάση το ύψος των προστίμων είναι η αδήλωτη εργασία. Για 1.359 παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 15.613.500 ευρώ. Το μέγεθος αυτό επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με την προστασία των εργαζομένων, τη διασφάλιση των ασφαλιστικών εισφορών και τη θεμιτή λειτουργία του ανταγωνισμού.

Δεύτερη σε ύψος προστίμων είναι η κατηγορία που αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Καταγράφηκαν 2.992 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 12.608.150 ευρώ. Η εκτεταμένη παραβατικότητα στον τομέα αυτό αποτυπώνει τις δυσκολίες προσαρμογής μέρους των επιχειρήσεων στο νέο ψηφιακό σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας, ως προς τα ωράρια και τις υπερωρίες.

Τρίτη κατά σειρά κατηγορία είναι οι παραβάσεις που σχετίζονται με τους πίνακες προσωπικού. Για 2.331 παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 4.809.600 ευρώ. Η μη ορθή υποβολή των στοιχείων προσωπικού συνιστά υποδηλωμένη εργασία.

Στην τέταρτη θέση ως προς το ύψος των προστίμων βρίσκεται η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων εορτών και συναφών παροχών. Σε 1.410 περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 3.318.355 ευρώ.

Πέμπτη σημαντικότερη κατηγορία είναι η άρνηση εισόδου και πρόσβασης των ελεγκτών ή η μη παροχή στοιχείων και πληροφοριών. Για 1.076 παραβάσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.269.060 ευρώ. Το φαινόμενο αυτό υποδηλώνει απόπειρες παρεμπόδισης του ελεγκτικού έργου και αντιμετωπίζεται με αυστηρότητα, καθώς η συνεργασία των επιχειρήσεων με τις ελεγκτικές αρχές αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Υψηλή παραβατικότητα διαπιστώνεται και στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας καθώς διαπιστώθηκαν 3.978 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 5,3 εκατ. ευρώ. Το 2024 είχαν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 4,8 εκατ. ευρώ για 3.987 παραβάσεις.

Πέραν των έξι παραπάνω κατηγοριών, σημαντικά ποσά προστίμων επιβλήθηκαν και για παραβάσεις που αφορούν τα χρονικά όρια λειτουργίας επιχειρήσεων (1.236.100 ευρώ), τη μη τήρηση υποχρεώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους (1.102.715 ευρώ), καθώς και την υπέρβαση του χρόνου εργασίας (607.000 ευρώ).

Συνολικά, τα αποτελέσματα των ελέγχων στις εργασιακές σχέσεις καταδεικνύουν ότι, παρά τη βελτίωση των μηχανισμών εποπτείας και την ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων, εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρές παραβάσεις με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

ΠΗΓΗ: capital