Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο μέλη συμμορίας που διακινούσαν ναρκωτικά

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο αλλοδαπών στην Πάτρα, στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών, ενώ αναζητείται ακόμη ένα μέλος της.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο αλλοδαποί (άνδρας, γυναίκα), ενώ αναζητείται για να συλληφθεί ακόμα ένας αλλοδαπός άνδρας, μέλος της συμμορίας.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία - κατά περίπτωση - για εγκληματική οργάνωση (συμμορία), διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς σε δυο οικίες που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι ως χώρους αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-285,2 γραμμάρια κοκαΐνης

-910- γραμμάρια κάνναβης

-130- ναρκωτικά δισκία

-560- ευρώ

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές και

-1- κινητό τηλέφωνο

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκε όχημα που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών.