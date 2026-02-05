Πάτρα: Κλειστή ξανά η Ακτή Δυμαίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων

Για ακόμη μία φορά προβλήματα προκαλούν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, με αποτέλεσμα η Αστυνομία να προχωρήσει από τα ξημερώματα σε διακοπή της κυκλοφορίας και εκτροπή των οχημάτων, καθώς ο δρόμος μετατράπηκε σε «ποτάμι».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να δοθεί έστω μία λωρίδα στην κυκλοφορία, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η περιοχή και να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών.

Το σχέδιο αντιμετώπισης μετά τη σύσκεψη

Το ζήτημα της επαναλαμβανόμενης πλημμύρας στην Ακτή Δυμαίων είχε τεθεί επί τάπητος σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας, του Δήμου Πατρέων και του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Όπως αποφασίστηκε, οι αρμόδιοι φορείς θα κινηθούν σε τρεις βασικούς άξονες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μέσα από συντονισμένες παρεμβάσεις και συνεργασία.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη, η αιτία φαίνεται να σχετίζεται με έναν παλαιό αγωγό, τον λεγόμενο «παντορροϊκό», ο οποίος κατασκευάστηκε πριν από τη δημιουργία του νέου λιμανιού και σήμερα δέχεται τόσο όμβρια ύδατα όσο και αποχετευτικά λύματα της περιοχής.

Όπως εξήγησε, η περιοχή δεν έχει συνδεθεί πλήρως με το αποχετευτικό δίκτυο, γεγονός που οδήγησε ακόμη και στην εμφάνιση λυμάτων στο οδόστρωμα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζουν και τα φαινόμενα άμπωτης και πλημμυρίδας, καθώς η είσοδος της θάλασσας εμποδίζει την ομαλή απορροή των νερών, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένονται οι επόμενες κινήσεις και παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, που ταλαιπωρεί συχνά την περιοχή.