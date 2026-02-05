Η Κέρκυρα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας: Ανεμοστρόβιλος στο χωριό Αφιώνας

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε η Κέρκυρα αργά το βράδυ της Τετάρτης με τους θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν τα πάντα, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε περιοχή του νησιού.

Στο χωριό Αφιώνας, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κέρκυρας, πέρασε ανεμοστρόβιλος που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποστεί ζημιές περίπου 5 καταστήματα όπου έχουν ξηλωθεί οι τέντες και οι ξύλινες πέργκολες, ενώ προβλήματα υπάρχουν και σε στέγες σπιτιών. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να καθαρίσουν το οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, οι θυελλώδεις άνεμοι έριξαν κλαδιά και δέντρα στο οδόστρωμα σε διάφορα σημεία του νησιού, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.