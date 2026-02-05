Προτάσεις Ανδρουλάκη για διαφάνεια, πολιτικό χρήμα και άρθρο 86 στη συνταγματική αναθεώρηση

Δέσμη προτάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας, στον έλεγχο του πολιτικού χρήματος και την αποκατάσταση του κύρους των θεσμών ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα πρότεινε:

-Αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να προστατεύσουμε τη διαδικασία από περιπτώσεις τύπου Καραμανλή, Αυγενάκη, Βορίδη. Να μην είναι δυνατόν δηλαδή η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να καλύπτει τους υπουργούς της. «Φίλτρα πρέπει να υπάρχουν αλλά δεν πρέπει ποτέ ξανά να υπάρξει Άδωνις Γεωργιάδης που θα πει “έχουμε πλειοψηφία πάνω από 151 και δεν επιτρέπουμε στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους υπουργούς μας, γιατί εμείς αποφασίζουμε”» υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

•⁠ ⁠⁠Αναθέτουμε στην Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που την καθιστούμε συνταγματική αρχή τον έλεγχο της χρηματοδότησης κομμάτων και πολιτικών προσώπων καθώς και του ουσιαστικού ελέγχου του πόθεν εσχες. Τέλος με την ασυδοσία και την αδιαφάνεια στο πολιτικό χρήμα.

-Συνταγματική κατοχύρωση της Διαύγειας, όπως έχει δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ώστε να ξέρει ο ελληνικός λαός που πάει και το τελευταίο ευρώ

•⁠ ⁠⁠Απεξαρτούμε την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία. Τέλος στην πιο κραυγαλέα μορφή κάμψης της διάκρισης των εξουσιών

Ξεκαθάρισε όμως προκαταρκτικά: «το Σύνταγμα είναι το κατεξοχήν πεδίο όπου χρειάζονται συναινέσεις. Για να καταλάβει ο κόσμος πως αλλάζει το Σύνταγμα, η πρώτη Βουλή η οποία είναι η προτείνουσα -δηλαδή η σημερινή-, προτείνει ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν. Και η δεύτερη Βουλή που είναι η αναθεωρητική, καθορίζει το περιεχόμενο των άρθρων. Εάν στην προτείνουσα Βουλή δώσουμε πλειοψηφία 180, στην επόμενη Βουλή γράφεται το άρθρο του Συντάγματος με απλή πλειοψηφία 151, άρα ο επόμενος Πρωθυπουργός με απλή πλειοψηφία γράφει όπως θέλει το άρθρο χωρίς ευρύτερες συναινέσεις. Εμείς δίνουμε συναίνεση αλλά στη δεύτερη Βουλή, την αναθεωρητική, για να έχουμε έλεγχο στο περιεχόμενο του άρθρου».

Επέκρινε τέλος τον Πρωθυπουργό για πολιτικό εμπαιγμό όταν διακηρύσσει ότι ανέκαθεν ήθελε να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών αλλά τον εργαλειοποίησε αλλεπάλληλες φορές για να αμνηστεύσει τους υπουργούς του και να μην ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη.

