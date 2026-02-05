Γερμανία: Εγκεφαλική αιμορραγία έδειξε η νεκροψία του Τούρκου ελεγκτή που έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα του 26χρονου Έλληνα

Εγκεφαλική αιμορραγία έδειξε η νεκροψία – νεκροτομή του 36χρονου ελεγκτή τρένων, ο οποίος φέρεται πως έπεσε θύμα θανάσιμου ξυλοδαρμού από τον 26χρονο Έλληνα στην Γερμανία .

Η οικογένεια του αδικοχαμένου ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως έχασε τον άνθρωπό της τόσο άγρια και άδικα. Ο εργαζόμενος αφήνει πίσω του 2 μικρά παιδιά.

Οι αρχές της Γερμανίας έχουν συλλάβει ήδη τον 26χρονο Έλληνα ο οποίος κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και τον θάνατο του 36χρονου ελεγκτή. Η φονική επίθεση έγινε στη νοτιοδυτική Γερμανία, κοντά στο Λάντστουλ, τη Δευτέρα (02.02.2026) όταν ο εργαζόμενος, τουρκικής καταγωγής, ζήτησε από τον 26χρονο Έλληνα να του δείξει το εισιτήριό του. Τότε του επιτέθηκε άγρια με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος.

Ο ελεγκτής μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Μία ημέρα μετά, υπέκυψε στα τραύματά του. Η Εισαγγελία του Ζάαρμπρυκεν ανακοίνωσε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία λόγω των χτυπημάτων που δέχθηκε στο κεφάλι του.