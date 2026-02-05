Βιολάντα: Άρχισαν ξανά οι έρευνες στο μοιραίο εργοστάσιο

Νέος γύρος ερευνών ξεκίνησε σήμερα στο μοιραίο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Μετά την παύση που υπήρξε για αρκετές ημέρες λόγω του φόβου πως θα γίνει και δεύτερη έκρηξη λόγω της αυξημένης ποσότητας προπανίου όπου υπήρχε στο χώμα, οι εργασίες στον χώρο χαρακτηρίστηκαν πλέον ασφαλείς.

Εμπειρογνώμονες και πυροσβέστες επιχειρούν στα συντρίμμια της Βιολάντα, ώστε να δώσουν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που προέκυψαν από την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε 5 γυναίκες.

Η εταιρεία των Τρικάλων έχει ορίσει τον δικό της εμπειρογνώμονα για την υπόθεση. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται τόσο το αδήλωτο υπόγειο όσο και τα μέτρα ασφαλείας που φαίνεται πως δεν είχε πάρει η εταιρεία με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύμηνη διαρροή προπανίου χωρίς να το έχει καταλάβει κανείς.

Αναστέλλονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στα Τρίκαλα ως ένδειξη πένθους

Την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής της σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις και κάθε άλλη προγραμματισμένη εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα για τις πρώτες 40 ημέρες από τη στιγμή που σκοτώθηκαν οι 5 εργαζόμενες, αποφάσισε η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Η περιφέρεια με αυτόν τον τρόπο ήθελε να δείξει το πένθος, τον σεβασμό και την συμπαράσταση της στις οικογένειες των θυμάτων, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στέκονται με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, υπογραμμίζεται. Επίσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για τον άδικο χαμό των εργαζομένων.