Καλάβρυτα: Γεμίζουν σταδιακά οι λίμνες στο σπήλαιο των Λιμνών

Την τρέχουσα περίοδο παρατηρείται αυξημένη ποσότητα σταγονορροής και γενικότερα παρουσίας νερού στο Σπήλαιο των Λιμνών, στα Καστριά, των Καλαβρύτων.

Η συγκεκριμένη αύξηση έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή πλήρωση των λιμνών της τουριστικής διαδρομής του σπηλαίου, σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με τον Επιστημονικός Σύμβουλος Σπηλαίου των Λιμνών, Ισίδωρο Καμπόλη, η πλήρωση των λιμνών δημιουργεί ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο περιβάλλον στο εσωτερικό του σπηλαίου, το οποίο είναι άξιο επίσκεψης και θαυμασμού. Το κρυστάλλινο νερό κατερχόμενο από την οροφή, είτε ρέοντας στα τοιχώματα του σπηλαίου, είτε πέφτοντας υπό μορφή σταγόνων από τον σταλακτιτικό διάκοσμο, δημιουργεί ένα ιδιαίτερο τοπίο, ασύγκριτο με το επιφανειακό ανάγλυφο. Ένας μοναδικός υπόγειος κόσμος βρίσκεται καλά κρυμμένος στο υπόγειο χώρο των Καλαβρύτων και περιμένει τον επισκέπτη για να του φανερωθεί.

Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, οι βροχοπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή ήταν περιορισμένες και δεν κατέστησαν ικανές να αναπληρώσουν το υπεδαφικό νερό πάνω από το σπήλαιο. Ως εκ τούτου η παρουσία του υπεδαφικού νερού δεν ήταν επαρκής για την διατήρηση της σταγονορροής εντός του σπηλαίου για ικανό χρονικό διάστημα, ώστε να διατηρηθεί η στάθμη των λιμνών σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Απόρροια ήταν οι μειωμένες στάθμες και η περιορισμένη έκταση των λιμνών. Φέτος όμως, η έντονη έως σήμερα βροχόπτωση φαίνεται ότι μεταβάλει την μέχρι τώρα κατάσταση και αποτελεί ευκαιρία για να παρατηρήσει κάποιος τον τρόπο με τον οποίο το υπεδαφικό νερό στολίζει το σπήλαιο.