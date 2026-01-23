Καμπανάκι για τους ελληνικούς δρόμους: Γηρασμένα οχήματα και λίγα ηλεκτρικά

Αποκαλυπτικά είναι για μια ακόμα φορά τα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) για τη χώρα μας, καθώς δείχνουν ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όχι για την πράσινη μετάβαση και τον εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης, αλλά για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, που στη μεγάλη πλειοψηφία έχει ηλικία άνω των 10 ετών.

Σύμφωνα με το economistas.gr ο ετήσιος απολογισμός του 2025 είναι απογοητευτικός. Τα αυτοκίνητα στην ΕΕ είχαν μέσο όρο ηλικίας 12,7 έτη και η Ελλάδα είχε τον παλαιότερο στόλο αυτοκινήτων (17,8 έτη) και το Λουξεμβούργο τον νεότερο (8,2 έτη). Ανάλογη είναι η εικόνα και στα επαγγελματικά οχήματα:

Τα φορτηγά στην ΕΕ είχαν μέσο όρο ηλικίας 14 έτη. Η Ελλάδα είχε τον παλαιότερο στόλο φορτηγών (22,9 έτη), ενώ τα νεότερα φορτηγά βρέθηκαν στην Αυστρία (7,4 έτη) και το Λουξεμβούργο (7,7 έτη).

Η μέση ηλικία των λεωφορείων που λειτουργούν στην ΕΕ ήταν 12,2 έτη. Τα ρουμανικά λεωφορεία ήταν τα παλαιότερα στην περιοχή (17,8 έτη), με την Ελλάδα να ακολουθεί σε μικρή απόσταση (17,2 έτη). Μόνο έξι χώρες της ΕΕ διαθέτουν στόλο λεωφορείων ηλικίας μικρότερης των 10 ετών.

Το 2025 κυκλοφορούσαν στους ελληνικούς δρόμους 5.738.572 αυτοκίνητα και συνολικά 6.840.059 οχήματα. Ειδικά όσον αφορά στα αυτοκίνητα, μόλις το 0,2% είναι ηλεκτρικά έναντι του 2,3% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Μεγαλύτερο είναι το μερίδιο των υβριδικών (1,8%), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είναι βενζινοκίνητα (86,1%) και πετρελαιοκίνητα (9,6%).