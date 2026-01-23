Καμπανάκι για τους ελληνικούς δρόμους: Γηρασμένα οχήματα και λίγα ηλεκτρικά

Παλαιός στόλος και ελάχιστα ηλεκτρικά αυτοκίνητα»
Αποκαλυπτικά είναι για μια ακόμα φορά τα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) για τη χώρα μας, καθώς δείχνουν ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας όχι για την πράσινη μετάβαση και τον εξηλεκτρισμό της αυτοκίνησης, αλλά για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, που στη μεγάλη πλειοψηφία έχει ηλικία άνω των 10 ετών.
Σύμφωνα με το economistas.gr ο ετήσιος απολογισμός του 2025 είναι απογοητευτικός. Τα αυτοκίνητα στην ΕΕ είχαν μέσο όρο ηλικίας 12,7 έτη και η Ελλάδα είχε τον παλαιότερο στόλο αυτοκινήτων (17,8 έτη) και το Λουξεμβούργο τον νεότερο (8,2 έτη). Ανάλογη είναι η εικόνα και στα επαγγελματικά οχήματα:
Τα φορτηγά στην ΕΕ είχαν μέσο όρο ηλικίας 14 έτη. Η Ελλάδα είχε τον παλαιότερο στόλο φορτηγών (22,9 έτη), ενώ τα νεότερα φορτηγά βρέθηκαν στην Αυστρία (7,4 έτη) και το Λουξεμβούργο (7,7 έτη).
Η μέση ηλικία των λεωφορείων που λειτουργούν στην ΕΕ ήταν 12,2 έτη. Τα ρουμανικά λεωφορεία ήταν τα παλαιότερα στην περιοχή (17,8 έτη), με την Ελλάδα να ακολουθεί σε μικρή απόσταση (17,2 έτη). Μόνο έξι χώρες της ΕΕ διαθέτουν στόλο λεωφορείων ηλικίας μικρότερης των 10 ετών.
Το 2025 κυκλοφορούσαν στους ελληνικούς δρόμους 5.738.572 αυτοκίνητα και συνολικά 6.840.059 οχήματα. Ειδικά όσον αφορά στα αυτοκίνητα, μόλις το 0,2% είναι ηλεκτρικά έναντι του 2,3% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Μεγαλύτερο είναι το μερίδιο των υβριδικών (1,8%), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είναι βενζινοκίνητα (86,1%) και πετρελαιοκίνητα (9,6%).
Τι γίνεται στην Ευρώπη
Αν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία έχουν καταστεί η τρίτη πιο δημοφιλής επιλογή για τους αγοραστές καινούργιων αυτοκινήτων, καταλαμβάνοντας μέχρι στιγμής σχεδόν το 17% των ταξινομήσεων στην ΕΕ το 2025, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόνο το 2,3 % του συνόλου των επιβατικών αυτοκινήτων στους δρόμους της ΕΕ,γεγονός που υπογραμμίζει το σημαντικό χάσμα που εξακολουθεί να υπάρχει για την επίτευξη ευρείας κινητικότητας με μηδενικές εκπομπές.
Τα στοιχεία υπογραμμίζουν μια σημαντική πτυχή του θέματος: η αντικατάσταση παλαιότερων οχημάτων με νεότερα, καθαρότερα μοντέλα μπορεί να διαρκέσει χρόνια ή ακόμη και δεκαετίες. Τα παλαιότερα οχήματα χρησιμοποιούν συνήθως λιγότερο αποδοτικές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα υψηλότερες εκπομπές και μεγαλύτερη ρύπανση σε σύγκριση με τα νεότερα μοντέλα. Σύμφωνα με τον ACEA, αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της επιτάχυνσης του ρυθμού αντικατάστασης αυτών των παλαιότερων οχημάτων με τα πιο οικολογικά, καθαρά και ασφαλή μοντέλα, αντανακλώντας τις σημαντικές επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η βιομηχανία μας στην αειφόρο κινητικότητα.
Η φετινή έκδοση διαπιστώνει ότι η μέση ηλικία των αυτοκινήτων και των φορτηγών, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 98% του συνολικού στόλου, αυξάνεται σταδιακά, ενώ ο αριθμός των οχημάτων στους δρόμους έχει αυξηθεί για άλλη μια φορά. Το 2024 υπήρχαν 256 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα στους δρόμους της ΕΕ, μια σταθερή αύξηση 1,4% από το 2023. Ο αριθμός των φορτηγών, των φορτηγών και των λεωφορείων στους δρόμους αυξάνεται επίσης, τονίζοντας τη σημασία της επιτάχυνσης της υιοθέτησης ηλεκτρικών μοντέλων με μπαταρία και άλλων μοντέλων μηδενικών εκπομπών στην Ευρώπη για αυτά τα τμήματα οχημάτων. Από όλους τους τύπους οχημάτων, τα λεωφορεία προηγούνται, με τα ηλεκτρικά μοντέλα με μπαταρία να αντιπροσωπεύουν μερίδιο 3,2%.
Ποιο είναι το ζητούμενο; Η έκθεση καταδεικνύει ότι οι νομοθετικοί στόχοι αποτελούν μόνο ένα κομμάτι του πολύπλοκου παζλ της απανθρακοποίσης των οδικών μεταφορών. Η Ευρώπη χρειάζεται μια ρεαλιστική και εφικτή πορεία για την αυτοκινητοβιομηχανία. Προς το παρόν, η μετατροπή στην Ευρώπη δεν προχωρά με τον απαιτούμενο ρυθμό. Το οικοσύστημα πρέπει να γίνει πιο ελκυστικό για τους πελάτες και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να προωθηθεί ένα ευρύτερο σύνολο ευνοϊκών συνθηκών, όπως υποδομές φόρτισης και κίνητρα αγοράς και φορολογικά κίνητρα, με σκοπό την τόνωση της ζήτησης για νέα μοντέλα και την ανανέωση του στόλου οχημάτων στους δρόμους της Ευρώπης με τα καθαρότερα και πιο οικολογικά μοντέλα.
