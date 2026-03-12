Πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη στο Υπουργείο για ανάθεση μεταφορικού έργου στο Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου

Την πρόταση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου των Δημόσιων τακτικών Αστικών Οδικών μεταφορών του Αιγίου υπέγραψε και απέστειλε στην Γενική Διεύθυνση Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Αιγίου ζήτησε την απευθείας ανάθεση του έργου της αστικής συγκοινωνίας στην πόλη του Αιγίου, καθώς σύμφωνα με το Νόμο και με τον σχετικό κανονισμό λειτουργίας των ΚΤΕΛ αιτιολογείται η σχετική απόφαση λόγω του ετήσιου τζίρου των αστικών συγκοινωνιών του Αιγίου, που δεν υπερβαίνει το ετήσιο ποσό που υποχρεώνει το Υπουργείο να προβεί σε διαγωνισμό.

"Η Περιφέρεια, ως αρμόδια Τοπική Αρχή, όπως αναφέρεται στο Νόμο 4974/2022, μετά από εισήγηση της Γενικής μας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, προτείνει στο Υπουργείο την απευθείας ανάθεση των αστικών συγκοινωνιών του Αιγίου, έτσι ώστε να συνεχίσουν οι επαγγελματίες ιδιοκτήτες των αστικών λεωφορείων να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες της μεταφοράς των επιβατών στην περιοχή" δήλωσε ο κ. Ζαΐμης εξηγώντας πως "δεν πρόκειται απλώς για μια τυπική διαδικασία, καθώς αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους του Αιγίου και των γύρω περιοχών να στηριχθεί η Αστική Συγκοινωνία και να συνεχίσει ο συνεταιρισμός "ΚΤΕΛ Αστικές Γραμμές Αιγίου", χωρίς καθυστερήσεις και χρονοτριβή, να παρέχει την δυνατότητα της μετακίνησης των πολιτών με ασφάλεια στην περιοχή της Αιγιαλείας".