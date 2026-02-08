Έβρος: Νεκροί δυο μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν το ποτάμι

Στον Έβρο σημειώθηκε τραγωδία το βράδυ του Σαββάτου, με δύο μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να διασχίσουν τον ποταμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες, ηλικίας 30 με 40 ετών, επιχείρησαν να περάσουν το ποτάμι του Έβρου, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Οι χαμηλές θερμοκρασίες της περιοχής οδήγησαν στον εντοπισμό τους σε κατάσταση παγώματος κοντά στο ποτάμι.

Ο ένας από τους δύο μετανάστες μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος, αν και είχε τις αισθήσεις του κατά την ανεύρεσή του, υπέκυψε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.