«Σπάνια περίπτωση επιστήμονα» ο 54χρονος σμήναρχος και κατάσκοπος της Κίνας

Στην Πολεμική Αεροπορία τον αντιμετώπιζαν ως «σπάνιο φαινόμενο», είναι ένα πραγματικό ταλέντο και οι γνώσεις του ήταν πολύτιμες στην Π.Α. Δύσκολα οι συνάδελφοι του 54χρονου μπορούσαν να πιστέψουν ότι ο άνθρωπος με τον οποίο δούλευαν δίπλα δίπλα ήταν στην πραγματικότητα κατάσκοπος για την Κίνα .

Ο αξιωματικός των κρυπτοεπικοινωνιών της Πολεμικής Αεροπορίας – που κατηγορείται ότι ήταν κατάσκοπος για την Κίνα – συνδύαζε, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Real News, εξαιρετική τεχνογνωσία, εμπειρία και υψηλό γνωστικό επίπεδο, στοιχεία που τον έκαναν «σπάνια περίπτωση επιστήμονα» και τον τοποθετούσαν ψηλά στην πυραμίδα πρόσβασης διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο ίδιος είχε άριστες γνώσεις σε κρυπτογράφηση, ηλεκτρονικές διασφαλίσεις και προστασία δεδομένων και αναβαθμιζόταν συνεχώς, ειδικά από τη θέση του διοικητή. Ο 54χρονος είχε πρόσβαση σε όλες τις κινήσεις αεροσκαφών, σε ασκήσεις και κρίσιμες αποστολές, ενώ είχε διατελέσει και αξιολογητής του NATO στον τομέα συστημάτων επικοινωνιών (CIS).

Όμως, η ζωή του δεν περιοριζόταν στα στρατιωτικά. Πριν από χρόνια είχε εργαστεί εθελοντικά σε σχολείο και είχε ασχοληθεί με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων και τα κινέζικα. «Αυτό που ενδιέφερε τους περισσότερους ήταν το πόσο καλλιεργημένος ήταν και το πόσο άψογος ως αξιωματικός στην υπηρεσία του», αναφέρουν πηγές στην εφημερίδα.

Τα τελευταία χρόνια είχε επίσης επισκεφτεί στρατόπεδα της Ασίας, είχε συμμετάσχει σε προγράμματα ανταλλαγής γνώσεων, και είχε εξοικειωθεί με προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας. Στο κινητό του χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένη εφαρμογή υψηλής ασφάλειας, η οποία, όπως εξηγεί ειδικός στη Real News, ήταν ο πιο «ασφαλής» τρόπος για την ανταλλαγή πληροφοριών, χωρίς να αφήνει ψηφιακά ίχνη.

Η εμπειρία του και η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες τον καθιστούσαν κεντρικό σημείο σύνδεσης για διεθνείς συνεργασίες, ενώ η συνεργασία του με ξένους πράκτορες και οι επαφές του στο πλαίσιο ευρωπαϊκών συνεδρίων καταδεικνύουν την πολυπλοκότητα των δικτύων που εμπλεκόταν.

Η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται «έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σοβαρές των τελευταίων δεκαετιών».