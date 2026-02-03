Reuters: Η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στην απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Πολύ κοντά στην απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών είναι η Ελλάδα σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, ακολουθώντας την Πορτογαλία, την Γαλλία και την Αυστρία.

Όπως αναφέρει το Reuters, το οποίο επικαλείται ανώτερη κυβερνητική πηγή, η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει την απαγόρευση της χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ενώ και η Ισπανία ανακοίνωσε χτες Τρίτη (03.02.2026) ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση social media σε άτομα κάτω των 16 ετών και πως θα θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τους επικεφαλής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσωπικά υπεύθυνους για τις εκφράσεις μίσους στις πλατφόρμες τους.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι χτες έγινε επίσης γνωστό ότι και η Πορτογαλία, μετά την Γαλλία και την Αυστραλία, αναμένεται σύντομα να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με πρόταση νόμου που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο.

«Η ψηφιακή ενηλικίωση για την αυτόνομη πρόσβαση στις πλατφόρμες, τις υπηρεσίες, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που στοχοθετούνται από τον παρόντα νόμο ορίζεται στα 16 έτη», τονίζεται στο κείμενο που παρουσίασαν βουλευτές του κυβερνώντος δεξιού κόμματος στην Πορτογαλία για τα social media.

Ο νόμος αυτός προβλέπει επίσης ότι οι έφηβοι ηλικίας από 13 έως 16 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα social media παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους, και ότι οι πλατφόρμες αυτές υποχρεούνται να εισαγάγουν ένα σύστημα εξακρίβωσης της ηλικίας και της γονικής άδειας συμβατό με τα λογισμικά που χρησιμοποιεί η πορτογαλική διοίκηση.

«Η εξειδικευμένη βιβλιογραφία και τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα έδειξαν η πρόωρη χρήση των πηγών αυτών, πριν από τα 16 έτη, μπορεί να υπονομεύσει τη φυσιολογική κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς αποδεικνύεται ολοένα και πιο εθιστική και πιο επιζήμια», σημειώνουν οι βουλευτές που υπέβαλαν αυτή την πρόταση νόμου σε ένα εισαγωγικό κείμενο.

Η συζήτηση σε σχέση με την ψηφιακή ενηλικίωση, δηλαδή με τη θέσπιση ελάχιστης ηλικίας για την ψηφιακή παρουσία των παιδιών, διαδίδεται στην Ευρώπη, από τότε που η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους κάτω των 16 ετών.

Το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε την περασμένη εβδομάδα πρόταση νόμου που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ανήλικους κάτω από 15 ετών, ένα μέτρο για την προστασία της υγείας των εφήβων, το οποίο υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.