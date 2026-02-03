Πάτρα: Με λαμπρότητα η εορτή της Υπαπαντής στην Ιερά Μητρόπολη- ΦΩΤΟ

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε στην Πάτρα η μεγάλη Δεσποτική και Θεομητορική εορτή της Υπαπαντής του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Μὲ λαμπρότητα ἑορτάσθη στὴν Πάτρα ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ καὶ Θεομητόρική Ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησε καὶ ὡμίλησε στὸν Ἑσπερινὸ στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Κάτω Καστριτσίου Πατρῶν, ἐνῶ ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς, ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία στὸν μεγαλοπρεπῆ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς, τῆς Κωμοπόλεως τῶν Καμαρῶν Ἀχαΐας.

Στὰ κηρύγματά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε, θεολογικὰ, τὴν ὑπόθεση τῆς μεγάλης Ἑορτῆς καὶ ἑστίασε: α) Στὰ λόγια τοῦ δικαίου Συμεών: «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου Δέσποτα κατὰ τὸ ρῆμα Σου ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ Σωτήριόν Σου....» καὶ β) Στὴν προφητεία τοῦ Θεοδόχου, γιὰ τὸν Ἰησοῦ: «Οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον», ἀλλὰ καὶ στὴν προφητεία του γιὰ τὴν Παναγία: «Σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία...».

Κατέληξε δὲ μὲ πρακτικὰ μηνύματα καὶ κυρίως νὰ ἀγωνισθοῦμε μὲ ἐνάρετη καὶ ἁγία ζωὴ γιὰ νὰ συναντήσωμε τὸν Κύριόν μας, ὅπως ὁ δίκαιος Συμεών. Ἀκόμη δέ, ἐὰν δὲν εἴμαστε ἕτοιμοι γι’ αὐτὴ τὴν συνάντηση, νὰ παρακαλοῦμε τὸν Θεὸ νά μη κύνῃ τὰ ἔτη μας, ὥστε νὰ εὕρωμεν τὴν ὁδὸν τῆς σωτηρίας διὰ τῆς μετανοίας.

- Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ἐχοροστάτησε στὸν Ἑσπερινὸ καὶ ὡμίλησε στὸ Ἱερὸ Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Καμαρῶν, καὶ ἀνήμερα ἐχοροστάτησε στὸν Ὄρθρο καὶ ἐτέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία ὠμιλήσας δεόντως, στὸν Ἱερὸ Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος Κάτω Καστριτσίου Πατρῶν.

Σὲ ὅλες τὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες ἡ συμμετοχὴ τοῦ Λαοῦ ἦτο μεγάλη καὶ συγκινητική, ὅπως καὶ τῶν Ἐκπροσώπων Ἀρχῶν καὶ Φορέων.