«Ταξίδεψαν» στον 1ο αιώνα π.Χ. και στην Αρχαία Ρωμαϊκή Πάτρα για τη δράση «CAAP» του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η δράση πλοήγησης «CAAP» του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου η δράση πλοήγησης «CAAP» του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού που διοργανώνουν το πλήρωμα 191- Ντορατζήδες και η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, προσφέροντας στα πληρώματα μια μοναδική βιωματική εμπειρία.

Το παιχνίδι μυστηρίου διήρκησε πέντε ώρες, από τις 16:00 έως τις 21:00. Τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού «ταξίδεψαν» στον 1ο αιώνα π.Χ. και συνάντησαν τον Οκτάβιο Αύγουστο στην Αρχαία Ρωμαϊκή Πάτρα, όπου όλα έδειχναν έτοιμα για μια μεγάλη γιορτή. Ένα απρόσμενο γεγονός, ωστόσο, ανέτρεψε τα πάντα, οδηγώντας τους συμμετέχοντες στην αναζήτηση του κλέφτη μιας μυστηριώδους και ιδιαίτερα σημαντικής σφραγίδας που είχε κλαπεί.

Μέσα από μια σειρά γρίφων και σπαζοκεφαλιών, τα πληρώματα προσπάθησαν να εντοπίσουν τον ύποπτο, ταξιδεύοντας σχεδόν σε όλα τα ρωμαϊκά μνημεία της πόλης. Κατά τη διάρκεια της δράσης, εξερεύνησαν ιστορικούς χώρους, αλληλεπίδρασαν με χαρακτήρες της ρωμαϊκής εποχής και συμμετείχαν ενεργά στην εξέλιξη της υπόθεσης, ζώντας μια πλήρως διαδραστική εμπειρία.

Η Οργανωτική Επιτροπή του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού ευχαριστεί θερμά το Θέατρο ACT και τον κ. Τηλέμαχο Τσαρδάκα για τη δωρεάν παραχώρηση του θεάτρου στις σκάλες της Γεροκωστοπούλου, καθώς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, την κα. Κουμούση και την κα. Κόλια, για την παραχώρηση του Ρωμαϊκού Σταδίου και του Ρωμαϊκού Ωδείου Πατρών για τις ανάγκες του παιχνιδιού.

Επιπλέον, ευχαριστεί την Αντιδημαρχία Πολιτισμού για την παραχώρηση του χώρου του Καταφυγίου, ο οποίος αξιοποιήθηκε για τις ανάγκες των γυρισμάτων της δράσης.