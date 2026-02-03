Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Του Κουτιού τα Παραμύθια» έφεραν 370 παιδικά βιβλία στο Καραμανδάνειο

Με μεγάλη συμμετοχή και προσφορά πραγματοποιήθηκε η δράση «Του Κουτιού τα Παραμύθια», με στόχο τη δημιουργία Παιδικής Βιβλιοθήκης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.



Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στον χώρο του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Πατρών, η δράση του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού με τίτλο «Του Κουτιού τα Παραμύθια», με στόχο τη δημιουργία Παιδικής Βιβλιοθήκης στο νοσοκομείο.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η Οργανωτική Επιτροπή του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, σε συνεργασία με το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών και με την πλήρη στήριξη των πληρωμάτων του Κρυμμένου Θησαυρού, πρόσφεραν μια ακόμη ξεχωριστή και ιδιαίτερα απαιτητική δράση κοινωνικής προσφοράς.

Συνολικά συμμετείχαν 75 πληρώματα, τα οποία προσέφεραν στο νοσοκομείο βιβλία και παιχνίδια για τα παιδιά που νοσηλεύονται σε αυτό. Η δράση απέφερε περίπου 370 παιδικά βιβλία, όλων των κατηγοριών και για όλες τις ηλικίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός χώρου γνώσης, ψυχαγωγίας και παρηγοριάς για τους μικρούς ασθενείς.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η Οργανωτική Επιτροπή του 61 ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού ευχαριστούν θερμά όλα τα πληρώματα για την πολύτιμη προσφορά και τη συνεχή στήριξή τους, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.