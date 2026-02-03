Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Του Κουτιού τα Παραμύθια» έφεραν 370 παιδικά βιβλία στο Καραμανδάνειο

Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Του Κουτιού τα ...

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Με μεγάλη συμμετοχή και προσφορά πραγματοποιήθηκε η δράση «Του Κουτιού τα Παραμύθια», με στόχο τη δημιουργία Παιδικής Βιβλιοθήκης στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών.
 
Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, στον χώρο του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Πατρών, η δράση του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού με τίτλο «Του Κουτιού τα Παραμύθια», με στόχο τη δημιουργία Παιδικής Βιβλιοθήκης στο νοσοκομείο.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η Οργανωτική Επιτροπή του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού, σε συνεργασία με το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών και με την πλήρη στήριξη των πληρωμάτων του Κρυμμένου Θησαυρού, πρόσφεραν μια ακόμη ξεχωριστή και ιδιαίτερα απαιτητική δράση κοινωνικής προσφοράς.

Συνολικά συμμετείχαν 75 πληρώματα, τα οποία προσέφεραν στο νοσοκομείο βιβλία και παιχνίδια για τα παιδιά που νοσηλεύονται σε αυτό. Η δράση απέφερε περίπου 370 παιδικά βιβλία, όλων των κατηγοριών και για όλες τις ηλικίες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός χώρου γνώσης, ψυχαγωγίας και παρηγοριάς για τους μικρούς ασθενείς.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η Οργανωτική Επιτροπή του 61 ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού ευχαριστούν θερμά όλα τα πληρώματα για την πολύτιμη προσφορά και τη συνεχή στήριξή τους, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ξεκίνησε η αιμοδοσία στη μνήμη του Θάνου Μικρούτσικου στην πλατεία Γεωργίου

Απόκριες 2026: Πότε είναι η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα - Οι επόμενες αργίες του έτους

Πάτρα: Τροχαίο ατύχημα στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών - Αθηνών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΚΕΔΗΠ Καραμανδάνειο 61ος Κρυμμένος Θησαυρός Κρυμμένος Θησαυρός

Ειδήσεις