Οπλισμός και εκρηκτικά υλικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια

Βαρύ οπλισμό και εκρηκτικά υλικά, που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για τη σύνδεσή τους με τη φονική σύγκρουση στα Βορίζια, εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο κοντά στο χωριό του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, κατά την επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, αξιοποιήθηκαν στοιχεία που είχαν περιέλθει στο Τ.Α.Ε. Μεσσαράς, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε συγκεκριμένο χώρο, όπου βρέθηκε κρυμμένος ο οπλισμός.

Εντός του ποιμνιοστασίου εντοπίστηκε πράσινη θήκη κυνηγετικού όπλου που περιείχε ένα πολεμικό τυφέκιο με κινητό ουραίο, του οποίου ο αριθμός σειράς είχε αλλοιωθεί, καθώς τμήμα του είχε αποκοπεί, αλλά και ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο μάρκας Verney–Carron, με πλήρως αποξεισμένο αριθμό. Η αλλοίωση των στοιχείων ταυτοποίησης θεωρείται από τις Αρχές ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς –όπως εκτιμάται– έγινε με σαφή πρόθεση να καταστεί αδύνατος ο εντοπισμός του ιδιοκτήτη ή τυχόν προηγούμενης χρήσης των όπλων.

Σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιο, μέσα σε πέτρινη περίφραξη και κρυμμένα σε λευκό κουβά με κριθάρι, βρέθηκαν έξι χάρτινα κουτιά με συνολικά δεκάδες φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου, ενώ στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν και πετσέτες διαφόρων χρωμάτων. Παράλληλα, από την εσωτερική πλευρά της περίφραξης, ανάμεσα σε βράχους, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες φυτιλιών διαφόρων χρωμάτων και μηκών, συνολικού μήκους δεκάδων μέτρων, στοιχείο που παραπέμπει ευθέως σε εκρηκτικά ή προπαρασκευαστικές ενέργειες.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ο χώρος εξερευνήθηκε και φωτογραφήθηκε από αρμόδιο κλιμάκιο, ενώ διατάχθηκε εξέταση από πυροτεχνουργό πραγματογνώμονα. Τα όπλα και τα πυρομαχικά πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να ελεγχθούν για τυχόν ταυτοποίηση με άλλα περιστατικά ένοπλης βίας.

Η εξέλιξη αυτή είναι αρκετά σημαντική για την ΕΛ.ΑΣ καθώς, ως γνωστόν, δεν έχουν εντοπιστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Μπορεί τα συγκεκριμένα ευρήματα να μην έχουν σχέση με την υπόθεση, μπορεί όμως και να έχουν ή μπορεί να δώσουν απαντήσεις σε άλλα ερωτήματα. Την υπόθεση χειρίζεται η Ασφάλεια Ηρακλείου που τώρα βρίσκεται εν αναμονή των απαντήσεων των εγκληματολογικών εργαστηρίων αλλά και των ειδικών.

Η αλλοίωση των αριθμών στα όπλα θεωρείται από έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σαφής ένδειξη οργανωμένης προσπάθειας συγκάλυψης, ώστε να μην υπάρξει ποτέ σύνδεση με συγκεκριμένο πρόσωπο ή οικογένεια. Οι εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στο αν τα ευρήματα αποτελούν κρίσιμα κομμάτια του παζλ μιας υπόθεσης που εξακολουθεί να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Μεσσαράς.