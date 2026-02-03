Κομητηνή: Σύλληψη Έλληνα για σαμποτάζ σε γερμανικά πολεμικά πλοία στο Αμβούργο

Στη σύλληψη δύο υπόπτων, εκ των οποίων ο ένας είναι Έλληνας, για εμπλοκή σε υπόθεση απόπειρας σαμποτάζ κατά γερμανικών πολεμικών πλοίων στο λιμάνι του Αμβούργου προχώρησαν οι Αρχές, μετά από επιχείρηση υπό τον συντονισμό της Eurojust.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου και της εισαγγελίας του κρατιδίου, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας συνελήφθησαν στο Αμβούργο και σε ελληνικό χωριό στην περιοχή της Κομοτηνής, «με την υποψία απόπειρας σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο».

Συντονισμένη επιχείρηση με τη Eurojust

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Eurojust, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη. Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών, στο πλαίσιο διακρατικής έρευνας.

Τι κατηγορούνται ότι έκαναν στο λιμάνι του Αμβούργου

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονται στο λιμάνι του Αμβούργου, θεωρούνται ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρονται να προχώρησαν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε πολεμικά πλοία, όπως:

τοποθέτηση περισσότερων από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στον κινητήρα γερμανικού πλοίου

διάτρηση αγωγών πόσιμου νερού

αφαίρεση καπακιών από δεξαμενές καυσίμων

απενεργοποίηση ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας

Η προειδοποίηση της Εισαγγελίας του Αμβούργου

Η Εισαγγελία του Αμβούργου υπογράμμισε ότι εάν οι ενέργειες αυτές δεν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές ή να καθυστερήσουν την αναχώρηση των πλοίων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θα είχαν θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των στρατευμάτων».

Έρευνες σε Γερμανία, Ελλάδα και Ρουμανία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust, πραγματοποιήθηκαν επίσης έρευνες σε διαμερίσματα που ανήκουν στους υπόπτους στο Αμβούργο, στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. Οι ενέργειες έγιναν από τις αρμόδιες Αρχές των τριών χωρών, μεταξύ των οποίων η Εισαγγελία του Αμβούργου, η Εισαγγελία Εφετών Θράκης και υπηρεσίες δίωξης οργανωμένου εγκλήματος στη Ρουμανία.

Οι εισαγγελικές Αρχές και η Eurojust σημείωσαν ότι οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες ιστορικό των φερόμενων πράξεων σαμποτάζ. Την ίδια ώρα, η Γερμανία και άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, λόγω υποψιών για ρωσική κατασκοπεία, παρακολούθηση με drones και ενέργειες δολιοφθοράς σε στρατιωτικές υποδομές.