Κοπή πίτας και ανασκόπηση δράσεων για το 2025 για το ΙΝΑΔΕ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε) σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων (ΠΑΣΕΒΙΠΕ),με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων, τοπικών φορέων και επιμελητηρίων.

Κατά την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του ΙΝ.Α.Δ.Ε., Αθανάσιος Παπανδρόπουλος ευχήθηκε μια χρονιά γεμάτη πρωτοβουλίες και ουσιαστικές δράσεις για τη Δυτική Ελλάδα ενώ ο Πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, Πέτρος Μαντάς, ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλες τις επιχειρήσεις των ΒΙΠΕ και με ένα βελτιωμένο θεσμικό πλαίσιο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης και ΓΓ ΙΝΑΔΕ, Φωκίων Ζαΐμης, αναφέρθηκε στις σημαντικές δράσεις του Ινστιτούτου το 2025, τονίζοντας τη συμβολή του ΙΝΑΔΕ στη δημόσια συζήτηση για κρίσιμα ζητήματα ενέργειας, γεωπολιτικής στρατηγικής και ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας. Ειδική αναφορά έγινε στην εκδήλωση για την «Ενεργειακή Μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Το Παράδειγμα του Φυσικού Αερίου», καθώς και στην εκδήλωση για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο ΓΓ Βιομηχανίας, Ελευθέριος Κρητικός, όπου αναφέρθηκε στους στόχους της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αλλά και γενικότερα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, σε σχέση με τις επικείμενες βελτιώσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα Πάρκα.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, ο Πρόεδρος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πέτρος Δούκας, προσκαλώντας τον ΠΑΣΕΒΙΠΕ σε συνεργασία για επιμέρους θέματα, αλλά και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Παππάς, αναφερόμενος στην ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις των Πάρκων.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν εκπρόσωποι Συνδέσμων εγκατεστημένων επιχειρήσεων – μελών του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, τοπικοί φορείς, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας.