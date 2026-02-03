Πάτρα: Επείγουσα έκκληση για αίμα στο Νοσοκομείο Ρίου

Επείγουσα έκκληση για αίμα απευθύνεται για την Θεοδώρα Μπαρδάκη του Ιωάννη, η οποία νοσηλεύεται στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Σύμφωνα με τους οικείους της, υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα.

Η αιμοδοσία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, με την προϋπόθεση να δηλωθεί το όνομα της ασθενούς, ώστε το αίμα να διατεθεί για τις ανάγκες της. Όσοι μπορούν να προσφέρουν αίμα καλούνται να ανταποκριθούν άμεσα, καθώς κάθε μονάδα θεωρείται εξαιρετικά σημαντική.

Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη και αποτελεί πράξη αλληλεγγύης που μπορεί να κάνει τη διαφορά.