13χρονος κολύμπησε 4 ώρες για να σώσει τη μητέρα και τα αδέλφια του στην Αυστραλία

Με τη δύναμη που του έδινε η ανάγκη να τους ξαναδεί, ένας 13χρονος στην Αυστραλία κολύμπησε τέσσερις ώρες χωρίς διακοπή για να σώσει τη μητέρα του και τα δύο μικρότερα αδέλφια του που είχαν παρασυρθεί από τα κύματα και κινδύνευαν να πνιγούν.

Η οικογένειά του έκανε διακοπές στο Quindalup, 200 χιλιόμετρα νότια του Περθ, όταν ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τα paddleboards και το καγιάκ τους μακριά από την ακτή του Geographe Bay, το απόγευμα της Παρασκευής.

«Έλεγα μέσα μου 'όχι σήμερα'»

Ο 13χρονος προσπάθησε αρχικά να επιστρέψει με το καγιάκ στην ακτή για να ζητήσει βοήθεια, αλλά εγκατέλειψε γρήγορα την προσπάθεια γιατί το καγιάκ του γέμισε νερό. Μην έχοντας άλλη επιλογή, ξεκίνησε να κολυμπά προς την ακτή παρότι η απόσταση ήταν πολύ μεγάλη.

«Έλεγα μέσα μου 'όχι σήμερα, όχι σήμερα' και έκανα εναλλάξ πρόσθιο, ελεύθερο και ύπτιο. Έφτασα στην παραλία και κατέρρευσα», είπε ο νεαρός στο βρετανικό Skynews.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι τα τρία άτομα είχαν παρασυρθεί περίπου στις 18.00 το απόγευμα της Παρασκευής και ξεκίνησε αμέσως επιχείρηση διάσωσης για να εντοπιστούν και να βγουν με ασφάλεια στην ακτή μια γυναίκα 47 ετών και τα δύο παιδιά της, ένα 12χρονο αγοράκι κι ένα 8χρονο κοριτσάκι.

14 χιλιόμετρα μακριά από την ακτή

Βρέθηκαν τελικά 2,5 ώρες αργότερα από ελικόπτερο σε απόσταση περίπου 14χλμ. από την ακτή. Κρατούσαν μια σανίδα και ήταν εμφανώς εξαντλημένοι.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 13χρονος κολύμπησε πολύ μεγάλη απόσταση υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες και φτάνοντας στην ακτή, έδωσε πολύ λεπτομερή περιγραφή ακόμα και για τα χρώματα που είχαν το καγιάκ και τα paddleboards, κάτι που διευκόλυνε το έργο των διασωστών. Μάλιστα, ο μικρός ήρωας κολύμπησε για δύο ώρες με το σωσίβιο, πριν το πετάξει από πάνω του και συνεχίσει για άλλο τόσο χωρίς σωσίβιο.