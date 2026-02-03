Στην Πάτρα ο Άδωνις Γεωργιάδης- Ομιλία στην πίτα της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ολοκληρώνει την επίσκεψή του στην πόλη με την παρουσία και ομιλία του στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας.

Ο κ. Γεωργιάδης, προσκεκλημένος της ΔΕΕΠ Ν.Δ. Αχαΐας, παρίσταται στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας στον πολυχώρο «Royal», όπου και απευθύνει ομιλία σε στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της συγκυρίας και τις προτεραιότητες στον τομέα της Υγείας.

Με σαφές πολιτικό μήνυμα ξεκίνησε την ομιλία του ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα συγκυβερνήσουμε, γιατί σκοπεύουμε την επόμενη τετραετία να κυβερνήσουμε». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα εγκαίνια του γραμμικού επιταχυντή στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», κάνοντας λόγο για ένα «μικρό θαύμα» και υπογραμμίζοντας τη σημασία της λειτουργίας του για την ενίσχυση των ογκολογικών υπηρεσιών της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και από τον πρόεδρο της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Μάκη Κατσίγιαννη, ο οποίος χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση ως ξεχωριστή στιγμή. «Είναι η στιγμή που κοιταζόμαστε στα μάτια, μετράμε τη διαδρομή μας και κοιτάμε μπροστά με αυτοπεποίθηση και καθαρό λόγο», ανέφερε μεταξύ άλλων. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι τα νέα γραφεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας θα στεγαστούν στη συμβολή των οδών Ερμού και Ρήγα Φεραίου.

Νωρίτερα το μεσημέρι ο υπουργός πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια». Εκεί επέβλεψε τις εργασίες επέκτασης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, καθώς και άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η πτέρυγα για τους καρκινοπαθείς, χορηγία του Ιδρύματος «Λάτση», ενώ ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου, Δημήτρη Μπάκο, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά ο κ. Γεωργιάδης επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου εγκαινίασε το Συγκρότημα Γραμμικού Επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας. Το τμήμα είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα και αναμένεται να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς της περιοχής. Παράλληλα, ενημερώθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του.

Η αυλαία των επισκέψεων έπεσε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου ο υπουργός ενημερώθηκε από τη διοικήτρια, Ασπασία Ρηγοπούλου, για τα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, την κατασκευή νέων χειρουργείων και την αναβάθμιση κρίσιμων ιατρικών υποδομών.

Με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού στην Πάτρα, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας πραγματοποίησε κινητοποίηση, στην πύλη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του ΠΓΝΠ, εκφράζοντας τις αντιδράσεις του για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας.