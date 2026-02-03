Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης: «Συνεχίστε να την ψάχνετε, βοήθησα αρκετά» λέει ο πατέρας της - Η έκκληση του ετεροθαλούς αδερφού της

Συνεχίζονται μανιωδώς οι έρευνες προκειμένου να βρεθεί η Λόρα, η εξαφάνιση της οποίας σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν η 16χρονη έφυγε από την Πάτρα όπου διέμενε με τους γονείς της, πήγε στην Αθήνα με ταξί και από εκεί ταξίδευε αεροπορικώς για τη γενέτειρά της, την Γερμανία.

Καλά οργανωμένο σχέδιο διαφυγής είχε η Λόρα, με τις αρχές και την οικογένειά της να είναι πλέον σίγουροι ότι η ανήλικη είχε βοήθεια από κάπου. Η εξαφάνισή της έχει απασχολήσει το πανελλήνιο εδώ και σχεδόν ένα μήνα, ενώ οι έρευνες έχουν επεκταθεί από την Πάτρα και την Αθήνα, πλέον σε Αμβούργο και Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Υπενθυμίζεται δε, ότι η 16χρονη ταξίδεψε με την γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa από την Αθήνα στην Φρανκφούρτη. Η εταιρεία απάντησε στα αιτήματα για πληροφορίες αναφορικά με την πτήση και το πως ταξίδεψε η έφηβη, λέγοντας ότι ταξίδεψε μόνη.

Παράλληλα, εντύπωση έχει προκαλέσει η στάση την οικογένειας της Λόρα, η οποία τις πρώτες μέρες έκανε έκκληση στην ίδια αλλά και σε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε για την αγνοούμενη 16χρονη, να επικοινωνήσει. Πλέον, φαίνεται ότι οι γονείς της έχουν αφήσει τις έρευνες στα χέρια των αρχών χωρίς να προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να βρουν το παιδί τους.

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας της 16χρονης, σε επικοινωνία με δημοσιογράφους, ήταν εμφανώς εκνευρισμένος και αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε νεότερη πληροφορία.

Θέλαμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας μαζί με τους συναδέλφους να σας ρωτήσουμε αν έχετε κάτι νεότερο.

Όχι, τίποτα καινούριο.

Εσείς είστε καλά;

Τίποτα καινούριο.

Είστε εσείς καλά; Είστε εντάξει;

(…)

Ο ίδιος ισχυρίστηκε μάλιστα, ότι έχει βοηθήσει όσο μπορούσε και ζήτησε να συνεχιστούν έρευνες, λέγοντας χαρακτηριστικά «τότε συνεχίστε να ψάχνετε».

Γνωρίζετε αν κατέβηκε από το αεροπλάνο της Lufthansa;

Τι θέλετε; Τι θέλετε;

Θέλαμε να μάθουμε αν γνωρίζετε κάτι καινούριο.

Έχω βοηθήσει ήδη αρκετά. Εσείς βρήκατε την Λόρα;

Αυτό προσπαθούν…

Ε τότε συνεχίστε να ψάχνετε!