Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε το «Abraham Lincoln»

Ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ένα ιρανικό drone, που πλησίαζε το αεροπλανοφόρο “Abraham Lincoln” στην Αραβική Θάλασσα, νωρίτερα, σήμερα, Τρίτη (3/2), σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από μαχητικό αεροσκάφος F-35C των ΗΠΑ.

«Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35C από το αεροπλανοφόρο “Abraham Lincoln” κατέρριψε το ιρανικό drone σε αυτοάμυνα και για την προστασία του αεροπλανοφόρου και του προσωπικού που ήταν σε αυτό», δήλωσε ο καπετάνιος του Πολεμικού Ναυτικού Tim Hawkins, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που διπλωμάτες προσπαθούσαν να οργανώσουν συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι με τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ να κατευθύνονται προς το Ιράν, «άσχημα πράγματα» θα συμβούν, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.