Με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία από την ΚΕΔΗΠ και την οργανωτική ομάδα του 61ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού

Πραγματοποιήθηκε η δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και δωρεάς μυελού των οστών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, στον χώρο της Αγοράς Αργύρη, η δράση της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και του 61ου Κρυμμένου Θησαυρού με θέμα την Εθελοντική Αιμοδοσία και τη Δωρεά Μυελού των Οστών.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, τη Φοιτητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών «ΦΛΕΒΑ ΖΩΗΣ», την Αιμοδοσία 365 και τον Σύλλογο «Χάρισε Ζωή», και με την πλήρη στήριξη των πληρωμάτων του Κρυμμένου Θησαυρού, ήλθε εις πέρας με επιτυχία αυτή η σημαντική και απαιτητική δράση προσφοράς και αγάπης στους συνανθρώπους μας.

Συνολικά προσήλθαν 83 άτομα, εκ των οποίων τα 75 αιμοδότησαν, γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 75 αιμοδοτών αποτελεί ρεκόρ εθελοντικής συμμετοχής για αντίστοιχη δράση του Κρυμμένου Θησαυρού.

Παράλληλα, περίπου 15 εθελοντές εγγράφηκαν ως δότες μυελού των οστών, προσφέροντας ελπίδα ζωής σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και η Οργανωτική Επιτροπή του 61 ου Παιχνιδιού Κρυμμένου Θησαυρού ευχαριστούν θερμά όλους τους εθελοντές για την πολύτιμη προσφορά και στήριξή τους, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι μια σταγόνα αίματος μπορεί να γίνει μια ολόκληρη ζωή.