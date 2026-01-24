Βορίζια: Παραμένει στα ύψη η ένταση μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη - Καργάκη

Η αδερφή της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη κατέθεσε μήνυση κατά των γονέων του Καργάκη
Ένταση και πάλι στα Βορίζια, στη “σκιά” του μακελειού της 1ης Νοεμβρίου, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών των θυμάτων να παραμένουν τεταμένες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά των γονέων του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.
Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι τεταμένες – αν και τα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό.
Αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη κι εκεί όπως καταγγέλθηκε από την ίδια οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, την εξύβρισαν και την απείλησαν.
