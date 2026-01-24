Βορίζια: Παραμένει στα ύψη η ένταση μεταξύ των οικογενειών Φραγκιαδάκη - Καργάκη

Ένταση και πάλι στα Βορίζια, στη “σκιά” του μακελειού της 1ης Νοεμβρίου, με τις σχέσεις μεταξύ των δύο οικογενειών των θυμάτων να παραμένουν τεταμένες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η αδελφή της θανούσης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι στη διάρκεια του μακελειού, υπέβαλλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού κατά των γονέων του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που είχε σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή των πυροβολισμών.

Η μήνυση αφορά στα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι τεταμένες – αν και τα περισσότερα από τα μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη έχουν φύγει από το χωριό.

Αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε το γεγονός ότι η αδελφή της θανούσης πέρασε έξω από το σπίτι της οικογένειας Καργάκη κι εκεί όπως καταγγέλθηκε από την ίδια οι γονείς του Φανούρη Καργάκη, την εξύβρισαν και την απείλησαν.