Βορίζια: Ένταση στο κοιμητήριο όταν συναντήθηκαν συγγενείς των δύο νεκρών

Νέο «θερμό» τετ-α-τετ σημειώθηκε - σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive - την Κυριακή στο κοιμητήριο των Βοριζίων ανάμεσα σε γυναίκες των οικογενειών των δύο ανθρώπων που έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες, του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Είχαν μεταβεί στο νεκροταφείο του χωριού για να θυμιάσουν τους νεκρούς τους και να περιποιηθούν τα μνήματα και η συνάντηση τους ήταν αναπόφευκτη.

Καταγγέλλεται ότι η αδερφή της νεκρής, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του μακελειού, δέχθηκε απειλές από μέλη της έτερης οικογένειας με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Στο χωριό παραμένουν νύχτα - μέρα οι αστυνομικές δυνάμεις, όμως κάποιες καταστάσεις, κυρίως ανάμεσα στις γυναίκες των δύο οικογενειών, μοιάζουν αναπόφευκτες δεδομένου ότι είναι αδύνατον να μην συναντηθούν, ιδιαίτερα στην εκκλησία και στο νεκροταφείο.