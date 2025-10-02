Αν θέλεις να δεις τα ένσημά σου, μπορείς να το κάνεις εύκολα και γρήγορα μονάχα με μερικά «κλικ» από το σπίτι, αφού το μόνο που θα χρειαστείς είναι τους κωδικούς Taxisnet.

Οι ασφαλισμένοι λοιπόν, μέσω του ΕΦΚΑ και με κωδικούς Τaxisnet, μπορούν να δουν τα ένσημά τους, καθώς και τις ημέρες εργασίας τους αλλά και τα υπόλοιπα σχετικά στοιχεία, για παράδειγμα εργοδότες, κλάδοι ασφάλισης και αποδοχές.

Για να έχουν πρόσβαση στο σύστημα οι ασφαλισμένοι χρειάζονται τους κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους. Από τον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης μπορούν να αντλήσουν τα σχετικά στοιχεία από 1/1/2002.

ΕΦΚΑ: Δείτε τα ένσημα μόνο με λίγα κλικ

Αφού μπείτε στη σχετική σελίδα του ΕΦΚΑ πληκτρολογείτε τους κωδικούς Taxisnet για να αποκτήσετε πρόσβαση.

Στη συνέχεια γράφετε τον ΑΜΚΑ και μπαίνετε στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισης.

ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τα ένσημά σας.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης, η οποία διατίθεται για Μισθωτούς Ασφαλισμένους, υποστηρίζεται η δυνατότητα άντλησης των ατομικών στοιχείων ασφάλισης απ’ ευθείας από τους ίδιους ασφαλισμένους μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΕΦΚΑ.

Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων που τηρούνται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ) συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία του κάθε ασφαλισμένου μέσω της οποίας θεμελιώνονται τα δικαιώματα για την χορήγηση παροχών.

Μια άλλη επιλογή για να υπολογίσετε να ένσημά σας είναι μέσω του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» (εδώ), ωστόσο λόγω εργασιών ανασχεδιασμού του συστήματος περιλαμβάνονται ασφαλιστικά στοιχεία για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Τι περιλαμβάνει ο Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

Ο λογαριασμός εμφανίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το 2002 και μετά, όπως:

ημέρες εργασίας

εργοδότη

κλάδους ασφάλισης

αποδοχές

λοιπά ασφαλιστικά στοιχεία

Η συγκεντρωτική εικόνα αυτή συνθέτει την ασφαλιστική ιστορία κάθε εργαζόμενου, μέσω της οποίας θεμελιώνονται δικαιώματα για παροχές και συντάξεις.