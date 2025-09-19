Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναμένεται να αναρτηθούν τα ειδοποιητήρια στo taxisnet

Ειδοποιητήρια για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2026 αναμένεται να λάβουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Μάλιστα το πλαίσιο για τα τέλη κυκλοφορίας παραμένει ως έχει και αυτό σημαίνει πως το 2026 η ετήσια επιβάρυνση για τους κατόχους αυτοκινήτων θα παραμείνει αμετάβλητη.

Παράλληλα επισημαίνεται πως τα ειδοποιητήρια με τις χρεώσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν στο taxisnet είτε τέλη Οκτωβρίου είτε αρχές Νοεμβρίου και οι υπόχρεοι θα μπορούν να τα εξοφλήσουν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο τρόπος υπολογισμού

Διευκρινίζεται πως με βάση την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος θα υπολογίζεται και το ποσό για τα τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή η χρέωση θα γίνεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τα οχήματα από το 2010 και μετά, ενώ ο κυβισμός θα “μετράει” για τα παλαιότερα αυτοκίνητα. Αξιοσημείωτο είναι δε πως από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας απαλλάσσονται πλήρως τα σύγχρονα αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές , ενώ η ετήσια δαπάνη μπορεί να υπερβεί το ποσό των 1.000 ευρώ για αυτοκίνητα μεγαλύτερων κυβικών. Αναλυτικά:

Α. Τα οχήματα που είναι ταξινομημένα από την 1/11/2010 – 31/12/2020

Από 0–90 γρ./χλμ. CO₂ είναι 0 ευρώ

Από 91–100 γρ./χλμ. είναι 0,90 ευρώ/γραμ.

Από 101–120 γρ./χλμ. είναι 0,98 ευρώ /γραμ.

Από 121–140 γρ./χλμ. είναι 1,20 ευρώ/γραμ.

Από 141–160 γρ./χλμ είναι 1,85 ευρώ /γραμ.

Από 161–180 γρ./χλμ είναι 2,45 ευρώ/γραμ.

Από 181–200 γρ./χλμ είναι 2,78 ευρώ /γραμ.

Από 201–250 γρ./χλμ είναι 3,05 ευρώ/γραμ.

Από 251+ γρ./χλμ. είναι 3,72 ευρώ/γραμ.

Β. Τα οχήματα που είναι ταξινομημένα από 1/1/2021

Από 0–122 γρ./χλμ είναι 0 ευρώ

Από 123–139 γρ./χλμ είναι 0,64 ευρώ /γραμ.

Από 140–166 γρ./χλμ είναι 0,70 ευρώ /γραμ.

Από 167–208 γρ./χλμ είναι 0,85 ευρώ /γραμ.

Από 209–224 γρ./χλμ είναι 1,87 ευρώ /γραμ.

Από 225–240 γρ./χλμ είναι 2,20 ευρώ/γραμ.

Από 241–260 γρ./χλμ είναι 2,50 ευρώ /γραμ.

Από 261–280 γρ./χλμ είναι 2,70 ευρώ /γραμ.

Από 281+ γρ./χλμ είναι 2,85 ευρώ/γραμ.

Γ. Τα οχήματα που είναι ταξινομημένα έως 31/12/2010

Ο καθορισμός των παλαιότερων οχημάτων γίνεται με βάση τον κυβισμό. Αναλυτικά:

Έως 785 κ.εκ είναι 22–55 ευρώ

Από 786–1.357 κ.εκ είναι 120–135 ευρώ

Από 1.358–1.738 κ.εκ είναι 225–280 ευρώ

Από 1.739–2.357 κ.εκ είναι 300–690 ευρώ

Από 2.358–3.000 κ.εκ είναι 820–920 ευρώ

Από 3.001–4.000 κ.εκ είναι 1.025–1.150 ευρώ

Άνω των 4.001 κ.εκ είναι 1.230–1.380 ευρώ

Πώς θα πληρώσετε τα τέλη κυκλοφορίας και τι θα ισχύει για την ακινησία οχημάτων

Oι υπόχρεοι θα μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας με τους εξής τρόπους:

Είτε μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ

Είτε ηλεκτρονικά, με εκτύπωση του σχετικού ειδοποιητηρίου από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Ενώ όσον αφορά στο καθεστώς ακινησίας επισημαίνεται πως οι πολίτες θα πρέπει να ξέρουν τα εξής: