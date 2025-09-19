Συγγενείς θυμάτων Τεμπών: Κλιμακώνουν με απεργία πείνας στον Άρειο Πάγο

Κάλεσμα προς όλη την κοινωνία αλλά και προς τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον Άρειο Πάγο την ερχόμενη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου ή την Πέμπτη 24 του μήνα και στη συνέχεια σε απεργία πείνας, σε όποιον επιθυμεί να ακολουθήσει, απευθύνουν συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, με μπροστάρη τον Χρήστο Κωνσταντινίδη.

Τη συγκεκριμένη ημέρα συγγενείς των θυμάτων θα καταθέσουν εξώδικο προς τη νέα ηγεσία του ανωτάτου δικαστηρίου, προκειμένου να καταθέσει τη θέση της για μία σειρά από ζητήματα που αφορούν την τραγωδία. Να σημειωθεί ότι αντίστοιχο εξώδικο είχαν στείλει συγγενείς και πριν από περίπου ένα μήνα, χωρίς να έχουν λάβει μέχρι στιγμής κάποια απάντηση.

Τα παραπάνω ανέφερε ο Γιώργος Ηλιόπουλος, δικηγόρος συγγενών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών αλλά και πατέρας νεαρού που βρισκόταν στο μοιραίο τρένο και ο οποίος σώθηκε από αυτό, αν και έφερε τραύματα.

Παράλληλα, εντός του επόμενου επταημέρου θα κατατεθεί και μήνυση από συγγενείς των θυμάτων σε βάρος όλων όσοι έχουν κομβική θέση και συνέβαλαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για να δημιουργηθούν, όπως υποστηρίζουν οι συγγενείς, συνθήκες συσκότισης της αλήθειας στην τραγωδία.

Ήδη έχει φύγει ανοιχτή επιστολή προς την Ένωση Δικαστών, προς εισαγγελείς αλλά και προς κάθε πολίτη, στην οποία θα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι είναι ανήμπορη η Δικαιοσύνη να προστατέψει τους πολίτες απέναντι σε διάφορες εγκληματικές πράξεις. Στην επιστολή αναφέρεται ακόμα τι θα ακολουθήσει σύμφωνα με το νόμο, μετά την άρνηση της Δικαιοσύνης μέχρι σήμερα να δεχτεί την αίτηση συγγενών των θυμάτων για εκταφή δικών τους ανθρώπων και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

«Απευθύνουμε κάλεσμα προς όλη την κοινωνία και όποιος θέλει μπορεί να μας ακολουθήσει. Από τον Ιανουάριο του 2026 είχα σχεδιάσει ένα γήπεδο ποδοσφαιρικού αγώνα, στο οποίο οι θεατές παρακολουθούσαν ένα στημένο αγώνα από διαιτητές και παράγοντες. Από την αρχή πίστευα ότι αν δεν γίνουμε όλοι μία ομάδα για τα Τέμπη, δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τον αγώνα. Και ο στημένος αγώνας στο σκίτσο μου, θα σταματήσει, μόνο όταν μπει η εξέδρα στον αγωνιστικό χώρο. Το ίδιο κάλεσμα έχουμε απευθύνει και προς τα πολιτικά κόμματα. Ζητούμε να έρθουν, αν θέλουν να μας συμπαρασταθούν πραγματικά και όχι μόνο στα λόγια», σημειώνει στο ethnos.gr ο κ. Κωνσταντινίδης.

Οι απεργοί πείνας στο Σύνταγμα

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον Πάνο Ρούτσι, πατέρα νεαρού που χάθηκε στο μοιραίο τρένο, που πραγματοποιεί εδώ και πέντε ημέρες απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, έξω από τη Βουλή και ο οποίος πλέον έχει συμπαραστάτη στον αγώνα του και έναν άλλον άντρα. Τον κ. Δημήτρη από το Αίγιο, ο οποίος επίσης πραγματοποιεί απεργία πείνας ως συμπαράσταση, αν και δεν έχει χάσει ο ίδιος το παιδί του.

«Είναι συγκινητική η στήριξη του ελληνικού λαού, την οποία έχει δείξει σε όλες τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και σε αυτήν την περίπτωση, απέναντι στον εμπαιγμό που υφιστάμεθα εδώ και τριάντα μήνες. Η Δικαιοσύνη μας λέει ότι θα βρούμε το δίκιο μας αλλά δεν έχουμε δει κάτι πάνω σε αυτό μέχρι τώρα. Στον αντίποδα, έχουμε δει τη Δικαιοσύνη να στέκεται περισσότερο στο πλευρό των θυτών και λιγότερο σε αυτή των θυμάτων. Οι δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να παύσουν να λειτουργούν ως δημόσιοι υπάλληλοι. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι επιβάλλει η συνείδησή μας απέναντι στους ανθρώπους μας, αφού βλέπουμε να υπάρχει αναλγησία», τονίζει ο κ. Κωνσταντινίδης.

«Μετά την απεργία πείνας που ξεκίνησε και ο δεύτερος άντρας, είμαι βέβαιος ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που θα προχωρήσουν στην ίδια ενέργεια. Σε περιπτώσεις πολιτειακής εκτροπής, όπως αυτήν που ζούμε τώρα, πάντοτε ο πολίτης είναι ο εξισορροπιστής. Η αντίδραση του πολίτη να συμπαρασταθεί στον κ. Ρούτσι, είναι αυτονόητη, όταν υπάρχει σεβασμός προς τους ανθρώπους. Είναι μία πράξη αντίδρασης απέναντι στην απαξίωση. Το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί μία ακτινογραφία της σήψης στον κρατικό μηχανισμό και βέβαια στη Δικαιοσύνη. Ο άντρας συμπαρίσταται στον πατέρα θύματος, αισθανόμενος την ανάγκη να αλλάξει αυτήν την κατάσταση», αναφέρει ο κ. Ηλιόπουλος.

