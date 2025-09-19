Back to Top
Σύλληψη στα Ιωάννινα για επίθεση με… σφεντόνα σε αστυνομικούς

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 30 μεταλλικά σφαιρίδια

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Διμοιρίας Υποστήριξης στο κέντρο των Ιωαννίνων ένα άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παραβάσεις περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας εκτόξευε με σφεντόνα μεταλλικά σφαιρίδια εναντίον αστυνομικών που εκτελούσαν μέτρα τάξης, προκαλώντας φθορά σε υπηρεσιακό λεωφορείο και θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η σφεντόνα και 30 μεταλλικά σφαιρίδια.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

