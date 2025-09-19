Πάτρα: Νταλίκα ανετράπη στο νέο λιμάνι- ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Επί τόπου η πυροσβεστική για να ρίξει πριονίδι καθώς σημειώθηκε διαρροή καυσίμου
Νταλίκα ανετράπη νωρίτερα σήμερα στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
Αποτέλεσμα ήταν να γεμίσει το οδόστρωμα με κούτες από το εμπόρευμα που μετέφερε (ρούχα κλπ), ενω σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο η πυροσβεστική για να ρίξει πριονίσι.
Ο οδηγός βγήκε μόνος του από το βαρύ όχημα, ενώ oι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αιτία της ανατροπής ήταν η μετατόπιση φορτίου.
