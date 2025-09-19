Δυτική Αχαΐα: Αγγίζουν τα 7.500 τα ζώα που θανατώνονται- «Δεν δικαιολογούνται οι αυξήσεις στο αρνί και τα γαλακτοκομικά», λέει ο Α. Φίλιας

Έκθεση προς τον εισαγγελέα έχει συντάξει και έχει καταθέσει η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που κάνει αναφορά για κτηνοτρόφους στη Δυτική Αχαΐα, που είχαν τα πρώτα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, δεν τήρησαν τα πρωτόκολλα και στη συνέχεια είχαμε την έξαρση του ιού στη συγκεκριμένη περιοχή.

«Έχει αποσταλεί από την υπηρεσία έκθεση προς τον εισαγγελέα και πλέον αυτός ερευνά την υπόθεση. Εμείς ενδεικτικά «δείξαμε» κάποιες περιπτώσεις, από ‘κει και πέρα ο εισαγγελέας μπορεί να ψάξει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό κτηνοτροφικών μονάδων και αυτός θα αποφασίσει εάν θα υπάρξουν κυρώσεις. Εμείς τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις που έχουν παρθεί από το υπουργείο» επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας.

Μέχρι και την Πέμπτη, είχαν ελεγχθεί και είχαν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς σε 65 κτηνοτροφικές μονάδες στην Δυτική Αχαΐα, ενώ βρίσκονται υπό εξέταση ακόμα 10. Από αυτές, ήδη έχουν θανατωθεί 6.500 αιγοπρόβατα που είχαν προσβληθεί από τον ιό, ενώ στις 10 που θα εξεταστούν υπάρχουν θετικά κρούσματα, τότε ο αριθμός των ζώων θα φθάσει τις 7.500.

Οι αυξήσεις στο αρνί και τα γαλακτοκομικά

Σημαντικές είναι οι αυξήσεις των τιμών που παρατηρούνται στα κατσίκια και στα αρνιά σε κρεοπωλεία της Πάτρα, αλλά και στα γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, γάλα και φέτα) λόγω, όπως λένε οι κρεοπώλες, της έλλειψης που έχει επιφέρει η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Από την πλευρά του, όμως ο κ. Φίλιας, αναφέρει, ότι «μέχρι τώρα στη χώρα έχουν θανατωθεί 260.000 ζώα, αυτά σε σχέση με τα 15 εκατομμύρια που υπάρχουν, είναι ένας πολύ μικρός αριθμός για να πει κάποιος ότι υπάρχει έλλειψη επειδή δεν υπάρχουν ζώα. Κατά τόπους, όπως στη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, επειδή δεν σφάζονται με ευκολία ζώα, λόγω των περιορισμών, ενδεχόμενος να πεις ότι υπάρχει μια σχετική έλλειψη. Η οποία όμως δεν είναι αυτή που θα δικαιολογούσε αύξηση των τιμών. Αν υπάρχουν αυξήσεις, είναι πιθανόν, από άλλους παράγοντες και αφορούν τους κανόνες του εμπορίου, που δεν είναι και τόσο ηθικοί κανόνες. Αντικειμενικά στοιχεία για να κάνουν αυξήσεις δεν υπάρχουν».