Σε Θεσσαλία και Αχαΐα τα περισσότερα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία» δήλωσε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στο σχέδιο για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Ωστόσο, όπως είπε στο MEGA, κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς κι έτσι εξαπλώνεται η νόσος. Παράλληλα διεμήνυσε ότι «δεν δικαιολογούνται ανατιμήσεις στο κρέας» καθώς κατά τον ίδιο «δεν υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος».

Ζητώντας από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε ότι «στο έκτακτο σχέδιο δράσης είπαμε ότι για 10 ημέρες θα βρεθούν όλοι οι κτηνίατροι που υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ένταση κρουσμάτων για να γίνει έλεγχος αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων βρίσκεται σε Θεσσαλία και Αχαΐα».