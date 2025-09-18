Πάτρα: Αγέλη σκύλων σπέρνει τον τρόμο στα Συχαινά- Κατασπάραξε αλεπού- ΦΩΤΟ

Σοβαρή ανησυχία επικρατεί στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, στα Κάτω Συχαινά Πατρών, καθώς αγέλη αδέσποτων σκύλων έχει γίνει απειλή για πολίτες και ζώα.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, τις τελευταίες ημέρες τα περιστατικά έχουν αυξηθεί, με αποτέλεσμα πολλοί να φοβούνται να κυκλοφορήσουν, ειδικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, έχουν υποβάλει επανειλημμένα αναφορές στον Δήμο Πατρέων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ουσιαστική παρέμβαση. Στο παρελθόν, η ίδια αγέλη είχε επιτεθεί και δαγκώσει διανομέα φαγητού, ενώ σήμερα το πρωί σημειώθηκε νέο περιστατικό, όταν τα σκυλιά κατασπάραξαν μια αλεπού που σύχναζε στην περιοχή και είχε γίνει γνώριμη παρουσία για τους κατοίκους.

Οι κάτοικοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή παίζουν καθημερινά μικρά παιδιά και εκφράζουν φόβους για σοβαρό τραυματισμό ή ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής. Ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα διαχείρισης του προβλήματος, προτού υπάρξει θύμα.

Προσοχή ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ