Γάζα- η μεγάλη έξοδος: Ισοπεδώθηκαν τα πάντα από το Ισραηλινό σφυροκόπημα

Με κάθε τρόπο, με τα πόδια, με ποδήλατα, με οχήματα, Παλαιστίνιοι αποχώρησαν μαζικά από την πόλη της Γάζας, μετά την μεγάλη επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στην περιοχή με τους βομβαρδισμούς να κόβουν το νήμα της ζωής σε δεκάδες ανθρώπους. Με νέες διαβεβαιώσεις για την «ακλόνητη» υποστήριξη των ΗΠΑ στα πανιά της, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την Τρίτη πως άρχισε μεγάλη χερσαία και αεροπορική επιχείρηση με σκοπό να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, η έφοδος του οποίου στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αντίποινα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ισοπεδωτικές επιχειρήσεις εναντίον της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής, που έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους κι ανθρωπιστική καταστροφή. Από την αρχή του πολέμου, οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοί της αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν στη συντριπτική πλειονότητά τους, πολλοί αναρίθμητες φορές. «Είναι λες και ζούμε την ημέρα της κρίσης, ή λες κι είμαστε στην κόλαση — αν και η κόλαση μάλλον θα ήταν πιο ευσπλαχνική», ξέσπασε η Φατίμα Λουμπάντ, 36 χρονών, που έφυγε με τα πόδια μαζί με τέσσερα παιδιά της. Διένυσαν δέκα χιλιόμετρα, από την πόλη της Γάζας (βόρεια) ως τη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά). «Αναγκαστήκαμε να κοιμηθούμε με τα παιδιά μας στους δρόμους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Under relentless bombardment, families in Gaza are forced to flee their homes, carrying only a few belongings but a heavy burden of fear and hunger. They endure long, exhausting journeys of displacement, often unsure of where the road will finally take them. <a href="https://t.co/jyXyH21y18">pic.twitter.com/jyXyH21y18</a></p>— حسام شبات (@HossamShabat) <a href="https://twitter.com/HossamShabat/status/1968429294088052791?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Μέρα και νύχτα, με τα πόδια, με επιβατικά αυτοκίνητα, με κάρα που σέρνουν γαϊδούρια, με φορτηγά, Παλαιστίνιοι με κάποια υπάρχοντά τους έφευγαν χθες από την πόλη της Γάζας, όπως διέταξε ο ισραηλινός στρατός, κατά οπτικό υλικό του AFP. Όμως η Ουμ Άχμεντ Γιούνις, 44 χρονών, είπε πως δεν έχει χρήματα να πληρώσει κάποιον για να μεταφέρει την οικογένειά της. Επιπλέον, «σκηνές δεν υπάρχουν, ή οι τιμές τους είναι απλησίαστες».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="qme" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#غزة</a><a href="https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Gaza</a> <a href="https://t.co/WLYTCaHeXW">pic.twitter.com/WLYTCaHeXW</a></p>— ????? ????? (@Rababka93382044) <a href="https://twitter.com/Rababka93382044/status/1968527268369555512?ref_src=twsrc%5Etfw">September 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Κοστίζει λιγότερο να πεθάνεις», πέταξε. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ανοίγει ως αύριο Παρασκευή στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) νέα «διέλευση» για να μπορέσουν κάτοικοι να φύγουν από τη μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου. Διέρχεται από την οδό Σαλαχουντίν, που διασχίζει την πόλη της Γάζας και προάστιά της από βορρά προς νότο. «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε»

Ο ΟΗΕ εκτιμούσε στα τέλη Αυγούστου σε περίπου ένα εκατομμύριο τον αριθμό των κατοίκων της πόλης της Γάζας και των προαστίων της. Ο ισραηλινός στρατός λέει πως «πάνω από 350.000» έχουν φύγει. Χθες η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 64 νεκρούς σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 41 στην πόλη της Γάζας. Στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας, κτίριο κατέρρευσε εξαιτίας βομβαρδισμού ο οποίος σκότωσε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και το παιδί της, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="ar" dir="rtl">الأهالي ينزحون نهاراً وليلاً تحت القصف الشديد من مدينة غزة نحو المجهول في جنوب القطاع، الذي يعاني من تكدّس النازحين والافتقار الكامل لمقوّمات الحياة، إضافةً إلى تعرّضه المستمر للقصف . <a href="https://t.co/8GG1x6wBz8">pic.twitter.com/8GG1x6wBz8</a></p>— Tamer تامر (@tamerqdh) <a href="https://twitter.com/tamerqdh/status/1968217534320242873?ref_src=twsrc%5Etfw">September 17, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Αρκετά! Θέλουμε να ζήσουμε, δεν θέλουμε να πεθάνουμε (…) Πείτε στον Νετανιάχου πως δεν θέλουμε να πεθάνουμε», είπε ο Μοχάμεντ αλ Ντανφ στον καταυλισμό, καθώς κάτοικοι κι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας έψαχναν επιζώντες στα συντρίμμια. Ο ισραηλινός στρατός, που λέει πως ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, διατάχτηκε να διώξει τη Χαμάς από την ομώνυμη πόλη, που παρουσιάζεται ως ένα από τα τελευταία ισχυρά οχυρά του κινήματος στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο. Από προχθές Τρίτη, ανακοίνωσε πως έχει πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους» σε αεροπορικές επιδρομές «υποστήριξης» εκ του σύνεγγυς «στα στρατεύματα» στο έδαφος. Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς, εν προκειμένω της πολιτικής προστασίας και του ισραηλινού στρατού. «Το παιδί μου πεθαίνει»

Η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας καταδικάζεται στο εξωτερικό, όπως και από τμήμα της κοινής γνώμης στο ίδιο το Ισραήλ, όπου πολλοί λένε πως αγωνιούν για την τύχη των ομήρων που παραμένουν εκεί για 713η ημέρα. Στην Ιερουσαλήμ, συγγενείς ομήρων διαδήλωσαν μπροστά σε κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Το παιδί μου πεθαίνει εκεί κάτω. Αλλά αντί να τον φέρεις πίσω (…) κάνεις τα πάντα για να μην επιστρέψει», φώναζε αγανακτισμένα – απευθυνόμενος στον κ. Νετανιάχου σε δεύτερο πρόσωπο – ο Οφίρ Μπρασλάφσκι, πατέρας του Ρομ, ομήρου στη Γάζα. Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, όμως ο ισραηλινός έχει κηρύξει νεκρούς 25 από αυτούς.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Video shows an elderly Palestinian woman forcibly displaced from northern Gaza to the south, as Israel continues its ground invasion of Gaza City. <a href="https://t.co/KIOE5XXbWN">pic.twitter.com/KIOE5XXbWN</a></p>— Al Jazeera English (@AJEnglish) <a href="https://twitter.com/AJEnglish/status/1967913857479012790?ref_src=twsrc%5Etfw">September 16, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>