Φοιτητικό επίδομα: Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα για λίγες ημέρες

Ανοιχτή εκ νέου η πλατφόρμα των αιτήσεων για το φοιτητικό επίδομα.

Οι δικαιούχοι που δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας μπορούν να το κάνουν έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Οπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή φοιτητικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr , προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Διευκρινίζεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 «η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε οποιοδήποτε δήμο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το τμήμα ΑΕΙ του φοιτητή, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του. Ειδικότερα, για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη, συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Ως μία πόλη θεωρείται επίσης και ο νομός Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών του καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Στις περιπτώσεις αυτές η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή της «πόλης» της Αθήνας αντίστοιχα».

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου σχετικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Υπενθυμίζεται ότι το 2019 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν στα 1000€. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε και ανέρχεται πλέον στα 1500€ και 2000€ σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 και για όλα τα ΑΕΙ, πλην αυτών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, είχαμε δεύτερη αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο φθάνει πλέον τα 2000€ και 2500€ σε περίπτωση συγκατοίκησης.

Τα στοιχεία σχετικά με το συνολικό ποσό για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, ανά ακαδημαϊκό έτος, έχουν ως εξής:

Ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020: 51.013.000 €

Ακαδημαϊκό έτος 2020 -2021 : 39.654.000€

Ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022: 72,436.500€

Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023: 70.875.000€

Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024: 81.680.000€

Τέλος, όσον αφορά γενικότερα στη φοιτητική στέγη, επισημαίνεται ότι προχωρά η δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, ως εξής:

Πανεπιστήμιο Κρήτης - 255 εκατ. €

710 κλίνες στο Ρέθυμνο

136 κλίνες στο Ηράκλειο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης - 133.1 εκατ. €

350 κλίνες στην Αλεξανδρούπολη

350 κλίνες στην Κομοτηνή

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - 116.7 εκατ. €

640 κλίνες στον Βόλο

123 κλίνες στη Λαμία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας - 105.3 εκατ. €

350 κλίνες στην Κοζάνη

150 κλίνες στη Φλώρινα

150 κλίνες στην Καστοριά

100 κλίνες στην Πτολεμαΐδα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - 82 εκατ. €

100 κλίνες στην Άνω και Κάτω Λίμνη του Δήμου Φυλής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – 45.4 εκατ. €

Ανακαίνιση παλαιάς φοιτητικής εστίας - 450 κλίνες

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε:

«Η μείωση του οικονομικού βάρους που συνεπάγεται η φοίτηση των παιδιών, μακριά από το σπίτι είναι πρωταρχική φροντίδα για εμάς στο Υπουργείο Παιδείας και συνολικά στην κυβέρνηση. Γνωρίζουμε πως το ενοίκιο επηρεάζει σημαντικά το κόστος διαβίωσης, αυτό που στην καθημερινή συζήτηση, περιγράφουμε όλοι ως ακρίβεια. Για τη διασφάλιση οικονομικής και αξιοπρεπούς στέγης για τα παιδιά που φοιτούν στο δημόσιο πανεπιστήμιο, έχουμε θέσει ήδη από το 2019 , σε εφαρμογή μια συνεκτική πολιτική. Με μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στόχευση. Πρώτον, αυξήσαμε σημαντικά το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα με ειδική μέριμνα για τους φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Από τα 51 εκ. ευρώ που διατέθηκαν το 2019, με τις διαδοχικές αυξήσεις στα ποσά φτάσαμε πέρυσι στα 82 εκ. ευρώ. Δεύτερον, προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς ένα ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης και ανακαίνισης των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών αλλά και δημιουργίας νέων σύγχρονων, σε συνέργεια του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Μόλις ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, θα έχουμε διαμορφώσει χιλιάδες σύγχρονες, οικονομικές και ασφαλείς φοιτητικές κατοικίες σε ολόκληρη τη χώρα. Από την Αλεξανδρούπολη και την Πτολεμαϊδα μέχρι την Καλαμάτα και το Ρέθυμνο. Ενταγμένες στο πλαίσιο του δημόσιο Πανεπιστημίου. Θα παρέχεται έτσι σε κάθε νέο και νέα, η δυνατότητα να σπουδάζει μακριά από το σπίτι του, χωρίς η στέγαση να αποτελεί βραχνά για τις οικογένειες, για τα ευάλωτα νοικοικυριά. Προασπίζουμε στην πράξη και όχι δια ανέξοδων ρητορικών διακηρύξεων, την ποιοτική σύγχρονη δημόσια εκπαίδευση. Βήμα - βήμα διασφαλίζουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων στη μόρφωση. Η παιδεία παραμένει ο ισχυρότερος κοινωνικός ανελκυστήρας και για τη ΝΔ αποτελεί ταυτοτικό ζήτημα η πολύπλευρη ενίσχυσή της».

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε σχετικά:

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών και ενισχύοντας την πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, γι’ αυτό και έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντική αύξηση του στεγαστικού επιδόματος.

Η ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος, σε συνδυασμό με την επέκταση της εφαρμογής του, από το ακαδημαϊκό έτος 2024-25, ώστε να αφορά σε μίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται σε οποιοδήποτε Δήμο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το Τμήμα του Α.Ε.Ι. του φοιτητή, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του, αποδεικνύει τη σταθερή δέσμευσή μας να επενδύουμε στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.

Παράλληλα, μεριμνώντας για τη φοιτητική στέγη προχωρούμε και στη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ, σε 6 ΑΕΙ, συνολικής αξίας 737,5 εκατ. €, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στους νέους μας να σπουδάζουν με καλύτερους όρους».