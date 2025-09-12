ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως 19 Σεπτεμβρίου - Δείτε αναλυτικά

Ο χάρτης των πληρωμών
Συνολικά 74,6 εκατ. ευρώ σε 88.722 δικαιούχους θα πληρώσουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ την περίοδο από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου.
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως 19 Σεπτεμβρίου
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.
- Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.
- Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 5.000.000 ευρώ σε 7.100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 17.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr