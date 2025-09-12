ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως 19 Σεπτεμβρίου - Δείτε αναλυτικά

Συνολικά 74,6 εκατ. ευρώ σε 88.722 δικαιούχους θα πληρώσουν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ την περίοδο από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου.

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν έως 19 Σεπτεμβρίου

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 15 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 109.540,11 ευρώ σε 100 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

Στις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 14.645.000 ευρώ σε 27.820 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: