Τραγωδία στη Φωκίδα: «Θα πάω στους αγγέλους»- Κάηκε στο αυτοκίνητό του την ίδια ώρα που καιγόταν το σπίτι του

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μαριολάτα Φωκίδας από τον απρόσμενο χαμό του 73χρονου που βρήκε τραγικό θάνατο μέσα στο αυτοκίνητο του λίγο έξω από το χωριό, στο ύψος της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής.

Την ίδια ώρα, στις φλόγες τυλίχθηκε το σπίτι που είχε φτιάξει στη Μαριολάτα και διέμενε με τη σύζυγο και το γιο τους.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το lamiareport.gr ο 73χρονος είχε ανεβάσει μήνυμα στο διαδίκτυο όπου μαρτυρούσε τις προθέσεις του. Όταν, δε, στη συνέχεια πήγε σε βενζινάδικο από το οποίο προμηθεύτηκε ένα μπιτόνι βενζίνης, φεύγοντας φέρεται να είπε «πάω στους αγγέλους».

Λίγα λεπτά αργότερα διερχόμενοι οδηγοί είδαν το αυτοκίνητο του 73χρονου να φλέγεται και ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Σχεδόν ταυτόχρονα έγινε αντιληπτή και η πυρκαγιά στο σπίτι του. Την προανάκριση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.