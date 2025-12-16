Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Φωκίδα: Απανθρακωμένο άτομο βρέθηκε σε φλεγόμενο ΙΧ - Φωτιά την ίδια ώρα και στο σπίτι του

Στη Μαριολάτα Φωκίδας

Σοκ έχει προκαλέσει στη Μαριολάτα Φωκίδας το μακάβριο εύρημα που εντόπισαν πυροσβέστες μέσα σε καμένο αυτοκίνητο το πρωί της Τρίτης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, το θύμα είναι απανθρακωμένο, ενώ την ίδια στιγμή καίγεται και το σπίτι του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Κλιμάκιο Πολυδρόσου επιχείερησαν και στα δύο σημεία, προσπαθώντας να περιορίσουν τη φωτιά και να αποφευχθούν περαιτέρω τραγωδίες.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με σοκ και ανησυχία τα δύο γεγονότα, χωρίς ακόμη να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια των δύο συμβάντων.

