ΝΕ ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Προετοιμασία ενόψει Συνεδρίου -Εναρκτήρια πολιτική εκδήλωση την Πέμπτη

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας εγκαινιάζει τις προσυνεδριακές διαδικασίες ενόψει του Συνεδρίου της Παράταξης στα τέλη Μαρτίου 2026. Η πρώτη πολιτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.

"Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ οδηγείται θεσμικά στο Συνέδριο της Παράταξης μας στα τέλη Μαρτίου του 2026.

Ξεκινάμε τον πολιτικό διάλογο με τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ για να σχηματίσουμε ένα κοινό αφήγημα για την Διακυβέρνηση του τόπου μας.

Την προσεχή Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου διεξάγεται η εναρκτήρια πολιτική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΪ́ΑΣ. Η προσυνεδριακή ολομέλεια αποτελεί το ξεκίνημα των εσωκομματικών διαδικασιών ενόψει του Μαρτίου.

Στις 18:00 το απόγευμα της Πέμπτης στην Αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρων ο Κώστας Τσουκαλάς & ο Γρηγόρης Αλεξοπουλος θα πραγματοποιήσουν τις κεντρικές εισηγήσεις σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο.

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.