Σίδνεϊ: Ο πιστός σκύλος που έμεινε δίπλα στον νεκρό ιδιοκτήτη του την ώρα των πυροβολισμών- ΒΙΝΤΕΟ

Η συγκινητική εικόνα εν μέσω τρόμου και χάους
Συγκλονιστικές εικόνες από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για τη γιορτή Χανουκά, προκαλούν συγκίνηση σε όλο τον κόσμο.
Ένας πιστός σκύλος, η Maui, στεκόταν πάνω από το νεκρό σώμα του ιδιοκτήτη της ενώ ο δράστης άνοιγε πυρ, δείχνοντας την αφοσίωση και την αγάπη που συνδέει τον άνθρωπο με το ζώο του.
Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Maui, όπως είναι το όνομα του σκύλου, φαίνεται να στέκεται πάνω από τον ιδιοκτήτη της, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον 50χρονο δράστη, την ώρα που ο δεύτερος ένοπλος εξαπέλυε τα πυρά του στην διάσημη παραλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η μεγαλόσωμη σκυλίτσα περιφέρεται αρχικά αμήχανη μέσα στο πάρκο, ενώ οι λουόμενοι τρέχουν να καλυφθούν από τους πυροβολισμούς.
Τη Δευτέρα, καθώς η ανησυχία για την ασφάλεια της Maui αυξανόταν στα social media, η Ανν-Μαρί Κάρι, ιδρύτρια της Arthur and Co. Pet Detectives, ξεκίνησε μια εκστρατεία για να διασφαλιστεί η επανένωση του σκύλου με την οικογένειά του. Με θλίψη επιβεβαιώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της Maui σκοτώθηκε κατά την επίθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περπατούσε στην παραλία της Σίδνεϊ μαζί με τη σύζυγό του, τη Maui και το δεύτερο σκυλί τους, ένα μικρό λευκό κανίς, όταν ξέσπασε η επίθεση. Η κοινότητα και οργανώσεις διάσωσης ζώων κινητοποιήθηκαν άμεσα για να βρουν τη Maui.
Η Ανν-Μαρί Κάρι επιβεβαίωσε ότι η Maui είναι πλέον ασφαλής και βρίσκεται μαζί με τη σύζυγο του θύματος.
