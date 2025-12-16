Σίδνεϊ: Ο πιστός σκύλος που έμεινε δίπλα στον νεκρό ιδιοκτήτη του την ώρα των πυροβολισμών- ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές εικόνες από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης για τη γιορτή Χανουκά, προκαλούν συγκίνηση σε όλο τον κόσμο.

Ένας πιστός σκύλος, η Maui, στεκόταν πάνω από το νεκρό σώμα του ιδιοκτήτη της ενώ ο δράστης άνοιγε πυρ, δείχνοντας την αφοσίωση και την αγάπη που συνδέει τον άνθρωπο με το ζώο του.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η Maui, όπως είναι το όνομα του σκύλου, φαίνεται να στέκεται πάνω από τον ιδιοκτήτη της, μόλις λίγα μέτρα μακριά από τον 50χρονο δράστη, την ώρα που ο δεύτερος ένοπλος εξαπέλυε τα πυρά του στην διάσημη παραλία στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Η μεγαλόσωμη σκυλίτσα περιφέρεται αρχικά αμήχανη μέσα στο πάρκο, ενώ οι λουόμενοι τρέχουν να καλυφθούν από τους πυροβολισμούς.

Τη Δευτέρα, καθώς η ανησυχία για την ασφάλεια της Maui αυξανόταν στα social media, η Ανν-Μαρί Κάρι, ιδρύτρια της Arthur and Co. Pet Detectives, ξεκίνησε μια εκστρατεία για να διασφαλιστεί η επανένωση του σκύλου με την οικογένειά του. Με θλίψη επιβεβαιώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης της Maui σκοτώθηκε κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας περπατούσε στην παραλία της Σίδνεϊ μαζί με τη σύζυγό του, τη Maui και το δεύτερο σκυλί τους, ένα μικρό λευκό κανίς, όταν ξέσπασε η επίθεση. Η κοινότητα και οργανώσεις διάσωσης ζώων κινητοποιήθηκαν άμεσα για να βρουν τη Maui.

Η Ανν-Μαρί Κάρι επιβεβαίωσε ότι η Maui είναι πλέον ασφαλής και βρίσκεται μαζί με τη σύζυγο του θύματος.