Καιρός: Καταιγίδες, βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας - Πότε έρχεται "σιβηρική εισβολή"

Τι λένε Τσατραφύλλιας-Κολυδάς

Επιδείνωση του καιρού παρουσιάστηκε από σήμερα, Τρίτη (17/03), με τα φαινόμενα να αναμένεται να κρατήσουν για μερικές μέρες. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η μεγάλη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού θα φανεί από την Πέμπτη (19/03), με την έλευση γενικευμένων βροχών και με πτώση θερμοκρασίας, ενώ θα υπάρξουν και χιόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για “σιβηρική εισβολή” κάνει λόγο ο Γιώργος Τσατραφύλλιας – Η ανάρτησή του

Σε ανάρτησή του στα social media, o μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε λόγο για “σιβηρική εισβολή” που έρχεται από την Πέμπτη, ενώ μίλησε για “δύο πρόσωπα” του καιρού τις επόμενες μέρες. Όπως έγραψε:

“Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη…” Καλό μεσημέρι! Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης. Συγκεκριμένα: Τρίτη-Τετάρτη Βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία “Samuel” θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα πέσει 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί Β/Α μέχρι 7 μποφόρ. Πέμπτη-Σάββατο Κρύες άεριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδιασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια. Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα. Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορινές περιοχές. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση ( 5-6 βαθμούς) ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υ.Γ : Οι παραπάνω μεταβολές του καιρού δεν είναι ούτε ακραίες ούτε πρωτόγνωρες. Τουναντίον τις συναντάμε τέτοια περίοδο”.

Θοδωρής Κολυδάς: “Θα επηρεαστούμε από δύο διαταραχές”

Παράλληλα, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, από την Τρίτη και κυρίως από την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται βροχές αλλά και χιόνια σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα δύο συστήματα, που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας, θα επηρεάσουν σημαντικά πολλές περιοχές. Σύμφωνα με τον Κολυδά, υπάρχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές. Την Τρίτη και την Τετάρτη οι βροχές θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα, ωστόσο από την Πέμπτη και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι η αστάθεια ίσως συνεχιστεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Ολόκληρη η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Όπως διακρίνεται και στη δορυφορική εικόνα το σύστημα που θα μας επηρεάσει βρίσκεται “προ των πυλών”. Θα επηρεαστούμε από δύο διαταραχές και από την Τρίτη και κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα αλλάξει αισθητά στη χώρα μας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο συστήματα που θα κινηθούν από τον κόλπο της Σύρτης και το Στενό της Σικελίας. Αυτά θα δώσουν όχι μόνο αξιόλογες βροχές, αλλά και χιονοπτώσεις. Υπάρχει μικρή, αλλά υπαρκτή πιθανότητα, τα χιόνια να κατέβουν πρόσκαιρα και σε ημιορεινές περιοχές της Κεντρικής και της Βόρειας Ελλάδας από την Πέμπτη προς την Παρασκευή (θα το δούμε τις επόμενες μέρες), ενώ στα ορεινά οι χιονοπτώσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες και κατά τόπους ενδέχεται να είναι σημαντικές. Οι βροχές τώρα την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουν κυρίως τοπικό χαρακτήρα, όμως από την Πέμπτη και μετά θα γίνουν πιο γενικευμένες, επηρεάζοντας και το Αιγαίο καθώς και την Κρήτη. Παράλληλα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά θα γίνουν θυελλώδεις 8 μποφόρ, εντείνοντας την αίσθηση του κρύου. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν πως η αστάθεια ίσως διατηρηθεί και μετά τις 24 Μαρτίου, με νέες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Η άνοιξη, λοιπόν, φαίνεται πως θα χρειαστεί λίγη ακόμη υπομονή».

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2033483258088861715?ref_src=twsrc%5Etfw">March 16, 2026</a>

Ο καιρός την Τετάρτη 18/3

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και το βόρειο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Ο καιρός την Πέμπτη 19/3

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Ο καιρός την Παρασκευή 20/3

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά, τα νότια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.