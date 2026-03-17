Καύσιμα: «Άλμα» 20% στο ντίζελ και 8% στην αμόλυβδη - Ανήσυχοι οι καταναλωτές

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «καίει» πλέον τις τσέπες των Ελλήνων καταναλωτών, με τις τιμές των καυσίμων να ακολουθούν ανοδική τροχιά που θυμίζει τις δύσκολες ημέρες της προηγούμενης διετίας, με της σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας.

Τα στοιχεία δείχνουν μια εκρηκτική αύξηση μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, ενώ οδηγοί, μιλώντας στο Orange Press Agency, δηλώνουν πλέον ότι «κόβουν» από παντού για να μπορέσουν να μετακινηθούν.

Η «ακτινογραφία» της ακρίβειας: 20% αύξηση στο ντίζελ, 8% στην αμόλυβδη, «εκτόξευση» κατά 26 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Αν συγκρίνει κανείς τις μέσες πανελλαδικές τιμές της 25ης Φεβρουαρίου (πριν την κλιμάκωση των συγκρούσεων) με τις τιμές της 12ης Μαρτίου 2026, η διαφορά είναι χαώδης. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η απλή αμόλυβδη, από το 1,747 €/λτ στις 25 Φεβρουαρίου, σκαρφάλωσε στο 1,884 €/λτ σημειώνοντας άνοδο 7,84%, ενώ η 100άρα έσπασε το φράγμα των δύο ευρώ (2,083 €/λτ) με αύξηση 6,17%.

Τις πιο «βίαιες» μεταβολές, ωστόσο, κατέγραψε το Diesel κίνησης, το οποίο εκτοξεύθηκε κατά 20% (19,78%) (από 1,557 € σε 1,865 €), αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, που είδε την τιμή του να αυξάνεται κατά 22,42%, επιβαρύνοντας το κόστος ανά λίτρο κατά 26 ολόκληρα λεπτά. Ακόμα και το υγραέριο κίνησης, που θεωρείται η πιο οικονομική λύση, ακρίβυνε κατά 12,56% μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα.

Η τάση παραμένει αυξητική, καθώς οι τιμές χονδρικής (διυλιστηρίου) στις 14 Μαρτίου κατέγραψαν νέες ανόδους στην Αττική. Ενδεικτικά, όπως αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), στην Αττική καταγράφηκαν αυξήσεις +9,936 €/m³ στη βενζίνη 95 RON, +10,170 €/m³ στη 100άρα, +8,289 €/m³ στο πετρέλαιο κίνησης, +12,428 €/m³ στο θέρμανσης και +17,564 €/m³ στο υγραέριο.

Καύσιμα: «Κόβεις από παντού για να βάλεις βενζίνη»

Στην κάμερα του Orange Press Agency, οδηγοί που βρέθηκαν σε πρατήρια της Αθήνας περιγράφουν την ανησυχία τους. «Έχει ακριβύνει η βενζίνη. Τώρα πού θα πάει; Τα βρίσκουν και τα κάνουν κι αυτά κιόλας, τώρα, με τον πόλεμο. Τι να κάνουμε; Δεν έχουμε καλά νέα. Όταν έδινες ένα εικοσάρικο και έβαζες δέκα λίτρα και τώρα βάζεις οκτώ, δεν θα κάνει λιγότερη;» αναρωτιέται ένας οδηγός, κρατώντας ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ στο χέρι. Στη συνέχεια προσθέτει με έκδηλη δυσαρέσκεια: «Κόβεις από κάπου αλλού για να βάλεις βενζίνη. Θα κόψεις από το ένα, θα κόψεις από το άλλο. Όλο κόβεις, κόβεις, κόβεις. Την απλή βάζω. Δεν μπορώ να βάλω την ακριβή. Δεν είμαστε για τόσο».

Ένας άλλος οδηγός εστιάζει στην αναντιστοιχία των διεθνών τιμών με την ελληνική πραγματικότητα: «Η διαφορά είναι μεγάλη γιατί βλέπω ανεβοκατέβασμα στο χρηματιστήριο, αλλά εδώ οι τιμές μένουν σταθερές και προς τα πάνω ουσιαστικά. Η μόνη μεταβολή είναι προς τα πάνω. Στο πετρέλαιο είναι πάνω από δύο ευρώ. Μπορεί και τρία να φτάνει. Στη βενζίνη πλησιάζει πλέον τα δύο. Είμαστε στο ενενήντα κάτι, οπότε και εκεί είμαστε πάνω από δύο ευρώ. Σίγουρα φουλάρω μια φορά τη βδομάδα» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ένας τρίτος καταναλωτής συμπυκνώνει την κατάσταση σε λίγες λέξεις δείχνοντας με το χέρι του τον μετρητή της αντλίας: «Έκανε πέντε, πήγε έξι μέσα σε μια βδομάδα. Αυτό, τι άλλο; Περισσότερα έξοδα. Είναι προβληματικό. Υπάρχει πρόβλημα».

Μαρία Ζάγκα: Ζούμε ξανά ημέρες του 2022

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στο Orange Press Agency, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. «Δεκαπέντε μέρες πόλεμος, κάθε μέρα το τιμολόγιο έχει αυξήσεις. Μα ένα λεπτό, μα δύο λεπτά, μα τέσσερα λεπτά. Έχουν πάει ταβάνι οι τιμές», σημειώνει, τονίζοντας ότι η κατάσταση θυμίζει τις μέρες της εισβολής στην Ουκρανία.

Η κ. Ζάγκα προειδοποιεί ότι τα χειρότερα μπορεί να είναι μπροστά μας: «Ο πόλεμος δεν τελειώνει αύριο. Είναι μια κρίση μεγάλη. Ήδη ακούγονται προβλέψεις για 200 δολάρια στο βαρέλι Brent. Άρα έχουν σκοπό να το τραβήξουν. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια καλή διαχείριση εδώ, η οποία να μην είναι άνιση». «Ξεσηκωμένος» ο κλάδος για το πλαφόν Παρά τα κυβερνητικά μέτρα, οι πρατηριούχοι εμφανίζονται έτοιμοι για κινητοποιήσεις, αντιδρώντας στο πλαφόν (5 λεπτά για εταιρείες εμπορίας και 12 λεπτά για πρατήρια). «Ο κλάδος είναι ξεσηκωμένος και θα προβεί σε κινητοποιήσεις, γιατί άλλη μια φορά αυτοί που πληρώνουν τη νύφη είναι οι πρατηριούχοι. Για να είναι σωστό το μέτρο έπρεπε να μπει πλαφόν στην πηγή διακίνησης, στα δύο διυλιστήρια. Όμως τα διυλιστήρια δεν τα ακουμπάνε» προσθέτει.