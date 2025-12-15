Αίγιο: Την Τρίτη η κηδεία του Περικλή Νικολάου- Από το επεισόδιο, με τον γιατρό, στον θάνατο μέσα σε δύο μέρες

Την Τρίτη θα τελεστεί στο Αίγιο η κηδεία του Περικλή Νικολάου, ο οποίος κατέληξε αιφνιδίως δύο ημέρες μετά το σοβαρό επεισόδιο που είχε σημειωθεί στο νοσοκομείο της πόλης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 43χρονος, προσήλθε στο νοσοκομείο για ιατρική εξέταση. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης προέκυψε έντονη διαφωνία με τον γιατρό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, η οποία κλιμακώθηκε σε σοβαρή σωματική επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 43χρονου. Ωστόσο, ο ίδιος είχε αποχωρήσει από το νοσοκομείο πριν την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες φέρεται να παρέμενε κρυμμένος προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Ο γιατρός που δέχθηκε την επίθεση μίλησε την Κυριακή στο MEGA, περιγράφοντας τις συνθήκες του περιστατικού. Όπως ανέφερε, δεν γνώριζε τον δράστη και δεν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε προσωπική αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο 43χρονος αντέδρασε όταν ο γιατρός σηκώθηκε από το γραφείο του, θεωρώντας ότι επρόκειτο να του επιτεθεί. Στη συνέχεια φέρεται να τον πλησίασε απειλητικά και να του επιτέθηκε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Ο γιατρός ανέφερε ότι υπέστη κακώσεις στη μύτη και στο φρύδι και χρειάστηκε ράμματα.